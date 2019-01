Roma | occhi aperti su Rugani

Roma - lo sketch “anti-monnezza” delle attrici Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro : “E questo dove lo metti?” : Uno sketch tra i rifiuti per “iniziare il 2019 con il passo giusto… vogliamo Roma pulita”. L’attrice Romana Maria Amelia Monti accompagna la collega milanese Angela Finocchiaro a buttare la spazzatura. “Come fate la differenziata qui?” chiede quest’ultima. “Eh, la plastica con le lattine” risponde la prima. Poi il campo si allarga e nell’inquadratura entra la piazzola coi cassonetti ...

Ciclocross – Team Bianchi : Colledani e Teocchi - prove di Tricolori al Memorial Romani Scotti di Roma : I due atleti del Team Bianchi Countervail in gara nel giorno dell’Epifania nell’ultima prova del Giro d’Italia Ciclocross Inizia all’Epifania il 2019 agonistico per Nadir Colledani e Chiara Teocchi. I due atleti del Team Bianchi Countervail prenderanno parte al Memorial Romano Scotti, sesta e ultima prova del 10° Giro d’Italia Ciclocross, in programma domenica 6 gennaio all’Ippodromo delle Capannelle ...

Selvaggia Roma distrutta per i ritocchini : “Artefatta” - lei sbotta : I ritochini di Selvaggia Roma sotto processo: attacchi su Instagram! Selvaggia Roma si è rifatta. Lo ha ammesso candidamente perché crede fermamente che i ritocchini non debbano essere tenuti nascosti. Su Instagram, però, c’è sempre qualcuno pronto a puntarle il dito contro. I suoi ex fan non amano la “nuova Selvaggia” perché, a loro dire, avrebbe […] L'articolo Selvaggia Roma distrutta per i ritocchini: ...

Roma : Karsdorp saluta - c'è Berge. Per giugno occhi su Rugani : Il mercato della Roma prenderà il via dal capitolo delle uscite, con Karsdorp primo indiziato ai saluti. Il laterale difensivo è a un passo dal ritorno al Feyenoord: si discute sulla formula, con i ...

Roma - Schick resta - ma occhio alle uscite : I veri fuochi artificiali devono ancora cominciare, ma la Roma inizia a muoversi. Innanzitutto sul fronte uscite. Ad esempio, è vicino il ritorno in prestito di Karsdorp al Feyenoord, anche se c'è ...

Roma. Ambra Iovinelli ospita Angela Finocchiaro : Un’Angela Finocchiaro insolita che si cimenta in un monologo dalla trama ispirata al mondo classico: Teseo e il Minotauro. Che

Il cartomante della Galleria Sordi fa i tarocchi a Roma : «Risorgerà» Video : Da oltre 25 anni - un quarto di secolo fa, quando Francesco Totti aveva appena eSordito in serie A e sindaco era il socialista Franco Carraro - lui lo trovate lì, sul marciapiede dietro l'edicola, ...

Ncc in piazza - tensione a Roma : 'Ci ascoltino o blocchiamo il Paese' : La presidenza della Repubblica, da parte sua, ha confermato che tre rappresentanti degli Ncc hanno consegnato all'ufficio accettazione del Quirinale un documento, ma non vi sono stati incontri con la ...

Roma - Ncc in piazza : 'Ci ascoltino o blocchiamo il Paese' : Bruciato un manichinio di Di Maio - "Di Maio schiavo dei tassisti". È la scritta sul cartello esposto su un manichino che rappresenta il vicepremier Luigi Di Maio con il cappio al collo, mostrato tra ...

Ncc - protesta a Roma : "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO : Ncc, protesta a Roma: "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO Diverse centinaia di lavoratori provenienti da tutta Italia si sono riuniti in piazza della Repubblica contro il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente: "La libertà assassinata", recitano ...

Ncc in piazza a Roma - 'ci ascoltino o blocchiamo il Paese' : Diverse centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia protestano in un sit-in a piazza della Repubblica a Roma contro il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina i ...

Roma - gli ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Ncc in piazza a Roma. "Il Governo ci ascolti o blocchiamo il Paese" : Diverse centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia protestano in un sit-in a piazza della Repubblica a Roma contro la normativa, approvata dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente. Una delegazione sarà al Quirinale per chiedere a Mattarella di non firmare il decreto e per spiegare le proprie ragioni.In piazza molti manifestanti sventolano bandiere tricolore e intonano slogan contro il Governo: "Se ...

Juve-Roma attraverso gli occhi di Anastasi : 'La differenza è la mentalità' : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Serie A, le probabili formazioni DiFra, un ko sarebbe fatale