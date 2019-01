Regali sgraditi | come riciclarli e rivenderli online

wired

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Forti del motto gli scarti di qualcuno sono un tesoro per qualcun altro, un esercito di italiani si prepara a disfarsi deipoco graditi, di cui – lo racconta magistralmente il film cult Parenti Serpenti di Mario Monicelli – il Natale trabocca. Secondo una ricerca pubblicata da eBay a dicembre 2017, sono circa 3 milioni gli italiani pronti al regifting. Ma se un tempo il destino di un regalo poco gradito era riciclarsi a sua volta, da qualche anno i riciclatori preferiscono la via dell’ecommerce: rimettere in vendita isui siti di annunci. A loro è dedicata questa guida per farlo nel miglior modo possibile.1. Le tariffe di eBay. Nonostante abbia perso fascino negli ultimi anni a causa di Amazon, eBay rappresenta ancora una delle prime scelte quando si tratta di vendere l’usato. Il vantaggio è che in Italia ha centinaia di migliaia di utenti. Lo ...