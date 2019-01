Meghan Markle | la sorella Samantha Grant è finita nella lista nera di Scotland Yard

Meghan Markle si prende la sua rivincita contro la sorellastra : Meghan Markle si prende la sua rivincita contro la sorellastra Samantha Grant, che è finita sulla lista nera di Scotland Yard. I rapporti fra l’ex attrice di Suits e la donna sono tutt’altro che distesi, soprattutto da quando Samantha, ex attrice e reginetta di bellezza, ha deciso di raccontare i segreti più intimi di Meghan. Subito dopo l’annuncio del fidanzamento con Harry, la donna ha iniziato a rilasciare interviste, ...

Meghan Markle - la sorella messa sotto sorveglianza da Scotland Yard : "Pericolosa e ossessionata" : A furia di accuse e litigi da parte dei familiari di Meghan Markle, gli uomini di Scotland Yard hanno deciso di mettere sotto sorveglianza la sorella della duchessa del Sussex. Secondo quanto riporta il Times, Samantha Grant, figlia del padre di Meghan, è considerata pericolosa, oltre che "ossessiva

Meghan Markle scioccata : “Vogliono che divorzi da Harry” : Meghan Markle è rimasta scioccata scoprendo qualcosa di sconvolgente: gli americani vogliono che divorzi da Harry. Secondo gli ultimi sondaggi infatti la maggior parte dei suoi connazionali le augura di separarsi dal suo principe azzurro, magari in seguito ad uno scandalo. A svelarlo è stato AJ Benza, celebre gossip columnist, conduttore e commentatore, che lavora per testate come E! Entertainment Television, Newsdays e New York Daily ...

Meghan Markle - come ha ridotto suo marito Harry dopo il matrimonio : l'inferno del principe : Il principe Harry ha stravolto la sua vita da quando ha conosciuto Meghan Markle e l'ha sposata. dopo anni passati a godersela tra festini ed eccessi, Harry ha deciso di mettere la testa e lo stomaco a posto, soprattutto ora che sta per diventare padre. secondo i tabloid britannici, Meghan avrebbe c

"Meghan Markle non è una vera amica. Organizzò il "Sayonara Zara Party" per disfarsi dei vestiti low cost" : Meghan Markle di nuovo nel mirino: una fonte anonima sostiene che la duchessa di Sussex sia sempre stata guidata dall'ambizione e dal desiderio di fama, dalla voglia di avere un nome. La fonte ha altresì rivelato che la duchessa aveva organizzato una festa chiamata "Sayonara Zara" per liberarsi dei suoi vestiti da "comune morale" per far posto a capi griffati e costosi. Inoltre, Meghan è stata accusata di essere una persona di cui ...

L’anno che verrà di Meghan Markle : 22 Gennaio2018. L'anno indimenticabile della royal family inglese2018. L'anno indimenticabile della royal family inglese23 AprileMaggio 201819 maggio 201819 maggio 20189 giugno 2018Giugno 201816 luglio16 luglio 201816 luglio 201815 ottobre15 ottobre17 ottobre12 Ottobre12 Ottobre12 Ottobre12 ottobre12 Ottobre14 novembre 14 novembre 14 novembre26 novembreIl 2019 è cominciato con molti buoni propositi e un’agenda da capo di Stato per Meghan, ...

Meghan Markle - Harry - per amore - dice addio ad alcol - tè e caffè : Il principe Harry cambia vita per amore della sua Meghan Markle : ora che la coppia, col matrimonio, ha ottenuto il titolo del Ducato di Sussex ed è ora in attesa del loro primo figlio, il ...

Meghan Markle - Harry rinuncia a ciò che ama di più per lei : L’amore è in grado di farci cambiare stile di vita: lo sa bene Harry che, su richiesta della moglie incinta Meghan Markle, ha modificato la sua dieta. E non stiamo parlando di cibo, ma soprattutto dei liquidi che l’ex attrice ha eliminato dalle abitudini alimentari del marito. Infatti pare abbia dovuto dire addio a caffè, alcolici e tè, per sostituirli con della semplice acqua minerale. Questo dimostra la buona influenza di Meghan sulle ...

Meghan Markle ha convinto il principe Harry a non bere più alcol né il tradizionale tè inglese : Meghan Markle è un’accanita salutista, tanto che ha convinto anche il marito Harry a intraprendere una dieta detox. Niente più alcol, caffè e nemmeno una tazza del tradizionale tè inglese per il principe: la duchessa infatti lo ha obbligato ad abbandonare le cattive abitudini per “disintossicarsi”. “Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato”, ha ...

Royal Family - Natale di ghiaccio : il principe William ignora la cognata Meghan Markle : Nel Regno Unito l'hanno ribattezzata la 'passeggiata della riconciliazione'. Già perché il giorno di Natale William , Harry Kate Middleton , e Meghan Markle sono stati protagonisti di una camminata a ...

Il principe Harry rinuncia all'alcol e alla caffeina per amore di Meghan Markle : Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, sul Web, William avrebbe, forse, finto di non sentire, preferendo sistemarsi la sciarpa, piuttosto che parlare con ...

Meghan Markle e il royal Baby : tra i nomi del nascituro spunta quello di Diana : Si avvicina sempre più la nascita del primo figlio di Meghan Markle , neo-duchessa di Sussex, e del principe Harry. I due si sono sposati lo scorso maggio in una cerimonia acclamatissima dalla stampa ...

Il principe William ignora Meghan Markle davanti a tutti : Avrebbero passeggiato insieme il giorno di Natale per riconciliarsi. O forse, più probabilmente, per mettere a tacere le voci di una bufera continua tra i giovani della famiglia Windsor.Ma secondo diversi tabloid britannici, la camminata riparatrice dei "Fab Four", ovvero William, Kate Middelton, Harry e Meghan Markle, potrebbe essere stata soltanto un'operazione di facciata. E nemmeno troppo riuscita.--Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ...

Meghan Markle - la Polizia la protegge dalla sorellastra «ossessiva» : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleSi chiama Fixated Threat Assessment Centre ed è una un’unità della Polizia britannica istituita nel 2006 per proteggere i politici, i membri della famiglia reale e altri ...