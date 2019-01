Maltempo | mezzi Astral impegnati per la neve a Forca d’Acero

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Maltempo - Basilicata sotto la neve. Disagi a Potenza e nel Materano : divieti per i mezzi pesanti e nidi chiusi : La Basilicata si è svegliata stamani sotto la neve e con temperature di alcuni gradi sotto lo zero: i Disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco. Dopo Matera – da ieri ricoperta da diversi centimetri di neve – la notte scorsa la precipitazione ha raggiunto anche Potenza. Sono stati inoltre istituiti divieti per i mezzi ...

Maltempo : nel Potentino traffico interdetto ai mezzi pesanti : A causa del Maltempo, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto dalla mezzanotte “e fino a cessate esigenze interdizione al traffico nelle strade statali e provinciali dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate”. Nel comunicato diffuso dalla prefettura potentina e’ specificato che la decisione e’ stata presa “a seguito dell’avviso delle ...

Maltempo - nevicate nel barese : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti : A causa del nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Bari, dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento con nuove nevicate, anche a quote basse e sulla costa, e temperature ulteriormente in calo, il Prefetto di Bari Marilisa Magno ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema ...

Maltempo - nevica in Sicilia : mezzi spazzaneve e spargisale in azione : A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche in Sicilia, l’Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesaro'” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro’ e San ...

Maltempo Matera : divieto di mezzi pesanti sui tratti della Statale Appia : Per le nevicate e le gelate, la Prefettura di Matera ha disposto, a partire dalle 18.00 e sino a cessate esigenze, la sospensione della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate sul raccordo della strada 7 Appia a partire dall’innesto con la ss 407 Basentana e sino allo svincolo di Miglionico e in prosecuzione sulla ss 7 nel tratto compreso tra lo svincolo di Miglionico e quello di Matera, in ...

Maltempo : divieto di circolazione dei mezzi pesanti in pronvincia dell’Aquila : Il prefetto della provincia dell’Aquila ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario extraurbano della provincia dell’Aquila – ivi compreso il sistema autostradale – dalle ore 17,00 di oggi 3 gennaio 2019 alle ore 24,00 del 4 gennaio 2019. Il ...

Maltempo Puglia : il prefetto di Taranto vieta la circolazione ai mezzi pesanti : In considerazione delle possibili nevicate previste per le prossime ore, il prefetto di Taranto ha disposto il divieto di circolazione di veicoli commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate dalla scorsa mezzanotte fino a cessate esigenze sulla viabilita’ autostradale, statale e provinciale. Il provvedimento e’ stato adottato a seguito della riunione del Comitato Operativo Viabilita’ sentite le Prefetture limitrofe, la ...

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo Puglia : nella Bat divieto di circolazione per i mezzi pesanti : In previsione di nevicate e gelate la Prefettura di Barletta Andria Trani ha emanato un’ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della provincia. I l provvedimento entra in vigore dalla mezzanotte e durerà fino a cessata esigenza, salvo rivalutazioni che saranno adottate sulla base di un ...

Maltempo : la Prefettura Bari revoca i divieti per i mezzi pesanti : Visto il miglioramento delle condizioni meteo climatiche che non prevedono piu’ nevicate, la Prefettura di Bari ha sospeso il provvedimento con il quale era stato disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate su tutte le strade dell’area metropolitana di Bari. Stando all’aggiornamento delle previsioni meteo, permangono i rischi di venti forti di burrasca e possibili mareggiate sulla Puglia e ...

Maltempo - San Benedetto : domani mezzi spargisale in azione : In vista del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha convocato nel pomeriggio il tavolo di coordinamento per definire le misure da prendere. Vi hanno partecipato i rappresentanti di Ams, Picenambiente, Ciip, funzionari dei settori Lavori pubblici e Polizia Municipale, corpo volontari di Protezione civile. domani verrà svolto un servizio di spargimento sale, con particolare attenzione per ...

Maltempo Puglia : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti a Bari : Il Prefetto di Bari, in considerazione dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, e su conforme parere del Comitato Operativo per la Viabilità, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Città Metropolitana di Bari (autostrade, strade ...