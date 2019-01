Juve | Ronaldo e i premi | ' orgoglioso'

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Juve - retroscena Ramsey-Ronaldo : c'è un altro colpo argentino per giugno : ' Ramsey ha scelto la Juve per Ronaldo'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in prima pagina: 'colpo piazzato, sorpasso sul PSG: decisivo CR7. E per giugno c'è il colpo argentino, Romero del Genoa'.

Juventus - l’agente di Ronaldo : “Bianconeri candidati per la Champions” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato dell’attaccante della Juventus, premiato come migliore giocatore della scorsa stagione ai Globe Soccer Awards: “Meritava di vincere tutto, ha fatto troppo bene. Ha segnato 15 gol in Champions, l’ha vinta con la maglia del Real praticamente da solo. E’ il migliore […] L'articolo Juventus, l’agente di Ronaldo: ...

Jorge Mendes : 'Cristiano Ronaldo voleva giocare alla Juve. Con il Real Madrid ha vinto la Champions da solo' : Cosa prova a essere stato nominato nuovamente miglior agente del mondo? "È un grande onore, sono molto felice. Devo continuare a lavorare, dopo vedremo cosa accadrà". Ha reso felice anche Ronaldo, ...

Globe Soccer Awards 2018 - trionfa Ronaldo : "Sogno di vincere con la Juve" : Una rete indimenticabile, che i tifosi bianconeri omaggiarono con una standing ovation memorabile allo Stadium e che tutto il mondo ha visto e rivisto, apprezzando tecnica e forza fisica del gesto. "...

Ronaldo e Juventus - il 2019 inizia con una pioggia di premi - : A Dubai , invece, Ronaldo ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno , davanti ai campioni del mondo Griezmann e Mbappé, per il terzo anno consecutivo, quinto in assoluto, giustificato dalla ...

Quanta Juventus ai Globe Soccer Awards : tre premi per Cristiano Ronaldo! : A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé , è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno , che, ovviamente, è la mirabolante ...

Juve - record di follower su Instagram per Ronaldo : Nessuno riesce a tenere il ritmo dell'attaccante della Juventus: da Trump a Papa Francesco, nessun personaggio al mondo è più seguito del portoghese che fa incetta di record dentro e fuori il ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - la rovesciata contro la Juventus è il gol più bello dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (Video) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...

Juve - Paratici : 'L'acquisto di Ronaldo? All'inizio pensavo fosse una barzelletta' : CONTE E ALLEGRI - Il dirigente bianconero poi ha parlato delle differenze tra Conte e Allegri: 'Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono ...

Juventus - Paratici scatenato : tutti i dettagli sul colpo Ronaldo : “Ronaldo è Ronaldo, c’è poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Perché quando guardi il numero 1 lavorare così, tutti si sentono in obbligo di fare lo stesso”. Sono le parole di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus nel corso di una conferenza al Globe Soccer di Dubai. “Si allena tantissimo ed è attento ad ogni ...

Juventus - blitz per l'erede di Ronaldo : sorpresa l'Inter - : Ci sarebbe già, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, un'intesa di massima: un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro , 2 milioni per il prestito più 13 per il ...

La promessa di Ronaldo : 'Giuro - farò l'impossibile per la Champions alla Juve' : LO PREMIA DESCHAMPS - Il campionissimo di Madeira riceverà il Globe Soccer Award dalle mani di un altro illustre premiato della serata, ma soprattutto campione del mondo sia come giocatore che come ...