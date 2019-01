I Paesi con il debito pubblico sopra i 2 miliardi

Contatti Ue con Paesi membri per approdo Sea Watch e Sea Eye : La Commissione continua i suoi intensi Contatti con gli Stati membri disponibili a trovare una soluzione sullo sbarco rapido delle persone a bordo della Sea Watch 3 e Sea Eye". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Mina Andreeva precisando che "ieri il commissario Avramopoulos ha invitato gli Stati membri a dare sostegno e a contribuire a questo sforzo congiunto per sbarcare in sicurezza quanti sono a bordo il prima possibile. Una serie ...

I 10 Paesi più economici in cui trasferirsi e smettere di lavorare nel 2019 - secondo Forbes - : La rivista ha esaminato i migliori posti del mondo in cui il costo della vita è talmente conveniente da consentire a chi vi si trasferisce di lasciare il suo lavoro

I 10 Paesi più economici in cui trasferirsi e smettere di lavorare nel 2019 (secondo Forbes) : Chi non ha mai sognato di lasciare il suo posto di lavoro per trasferirsi in un paradiso dove non c'è bisogno di lavorare? Quel sogno oggi potrebbe essere una realtà. La rivista Forbes, infatti, ha esaminato i migliori posti del mondo in cui il costo della vita è talmente conveniente da consentire a chi vi si trasferisce di lasciare il suo lavoro e andare in pensione largamente anticipata.Per stilare la top ten dei migliori ...

Giuseppe Conte - il contratto che favorisce il suo Paesino natale in Puglia : I 'Contratti di sviluppo territoriale' previsti nel programma del governo gialloverde sono interventi mirati a sostenere le potenzialità e le specificità di una provincia o di un territorio. L'altro ...

Il mondo è ottimista : l’Africa è il continente più fiducioso - l’Italia tra i Paesi più pessimisti : Sono stati pubblicati i risultati della 42ª edizione del sondaggio mondiale di fine anno su previsioni, aspettative e speranze dei cittadini di 55 Paesi di tutto il mondo, condotto da Gallup International, il più grande network mondiale di istituti di ricerca indipendenti, di cui Doxa è partner per l’Italia e socio fondatore: a livello mondiale, l’ottimismo continua a dominare sul pessimismo e l’Africa è risultato il continente più ottimista ...

UNICEF : bambini sotto attacco - mai così altro il numero di Paesi in conflitto : “Nel 2019 si celebra il 30° anniversario della ratifica della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e il 70° anniversario della Convenzione di Ginevra, ma oggi, un maggior numero di Paesi è coinvolto in conflitti interni o internazionali più che in ogni altro momento degli ultimi 30 anni. I bambini che vivono in situazioni di conflitto sono fra coloro che hanno meno probabilità di avere i loro diritti ...

Molise - spunta l’albero fatto all’uncinetto da 100 donne contro lo spopolamento : “Qui i Paesi stanno morendo” : Milletrecento piastrelle fatte all’uncinetto per combattere lo svuotamento dei paesi molisani. È l’albero di Natale di Trivento, nel Campobassano. Alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con oltre mille granny square, piccole mattonelle di lana fatte all’uncinetto. L’iniziativa – tutta al femminile – è stata realizzata da Lucia Santorelli, che già la scorsa estate aveva ...

Siria - Trump : Paesi della regione dovrebbero essere in grado di sconfiggere Daesh - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che "i Paesi locali", tra cui la Turchia, dovrebbero essere in grado di trattare facilmente con i restanti membri del gruppo terroristico dello ...

Nissan - il più grande tetto solare condiviso dei Paesi Bassi : Roma, 18 dic., askanews, - Nissan mette in funzione il più grande tetto solare condiviso dei Paesi Bassi presso lo stabilimento Nissan Motor Parts Center, NMPC, di Amsterdam. Il tetto solare è ...

Mattarella : no a sovranismo - singoli Paesi non vincono sfide : Secondo il capo dello Stato un atteggiamento di chiusura politica, ecooomica e sociale da parte di singoli paesi non può fare altro che mettere …

Mattarella : no a sovranismo - singoli Paesi non vincono sfide : ... per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di liberta". Ancora, rileva Mattarella, "non si può guidare il progresso tecnologico - e il suo impegno sempre più evidente sulla società e sui ...

Euro - Draghi contro sovranità monetaria : “Ma è vero che in alcuni Paesi benefici non realizzati. Servono riforme Ue” : La sovranità monetaria non è la strada giusta e lo dimostra il fatto che prima dell’Euro “le decisioni rilevanti di politica monetaria erano prese in Germania” mentre oggi sono partecipate da tutti. Ma è anche vero che “in vari Paesi i benefici che ci si attendevano dall’Unione monetaria non si sono ancora realizzati”, perché era “impensabile” che ai quei benefici si arrivasse senza il “completamento ...

Tutti i Paesi dove i cittadini sono scesi in piazza con i gilet gialli : I ragazzi si sono poi inginocchiati in solidarietà con gli studenti francesi costretti dalla polizia a mettersi in ginocchio, in immagini che hanno fatto il giro del mondo. Copia . Copia video Link ...

Difesa : Egitto ospita esercitazione congiunta dei Paesi del Sahel e del Sahara - : La Base militare Mohamed Baguib, nel nord-ovest dell'Egitto, ospita un'esercitazione congiunta cui partecipano le forze armate dei paesi del Sahel e del Sahara. Lo ha annunciato il portavoce dello ...