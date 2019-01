Driving Simulation Center presenta la Road to Glory CUP

eurogamer

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Vi riportiamo una notizia che sicuramente interesserà tutti gli appassionati delle quattro ruote:, in collaborazione conItalia.NET, Not Only Motorsport, Sparco e Sparco Gaming,latoCUP.Di cosa si tratta? Ebbene, come riportato sul sito ufficiale, la manifestazione è una "doppia gara virtuale, che si svolgerà domenica 27 Gennaio, riservata aiin franchising ed ai centri di simulazione affiliati, che, oltre a fantastici premi, permetterà ai partecipanti di provare l'emozione di guidare in pista vere auto da corsa!".DSC permetterà ai partecipanti di sfrecciare su pista per ben 30 minuti, lasciando anche la possibilità di scegliere il proprio bolide da corsa preferito.