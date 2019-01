Continua la caccia grossa al coreano disertore Jo Potrebbe anche essere già fuori

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019)ancora laa Jo Song-gil. Il mistero sul diplomatico scomparso rimane aperto, ma da quanto si apprende il norddi stanza a Roma dal 2015, prima come incaricato d'affari e poi come facente funzioni dell'ambasciatore,trovarsi già all'estero, e la meta più probabile sono gli Usa. Stiamo parlando del maggiordella storia nordcoreana. Per due motivi. Per il suo rango nella gerarchia sociale e politica del regime (visto che è sposato con la figlia di un alto papavero molto vicino al leader Kim), sia per la lunga permanenza nella capitale italiana. L' ambasciata della Corea del Nord a Roma viene infatti considerata una tra le più importanti al mondo visto che ricopre il ruolodi ambasciata presso le agenzie dell'Onu come la Fao e il Programma Alimentare mondiale, cioè le uniche due agenzie delle Nazioni ...