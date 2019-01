Senato | i numeri della maggioranza dopo le espulsioni 5 stelle Lega | “Tranquilli” M5s

ilfattoquotidiano

: Governo, la maggioranza al Senato ha solo 4 voti di margine. E torna l’ansia da numeri, @ClaudioBozza - Daniele_Manca : Governo, la maggioranza al Senato ha solo 4 voti di margine. E torna l’ansia da numeri, @ClaudioBozza - Corriere : In Senato la maggioranza ha appena 4 voti di margine - lucfontana : In Senato torna l’ansia dei numeri (via @Corriere) -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Quattro voti di scarto, che rischiano di diventare due, mae M5s assicurano che alnon si sta aprendo un nuovo fronte di crisi.la tempesta in casa 5che ha visto l’espulsione di dueri (tra cui il capitano Gregorio De Falco) e in attesa che i 5decidano le sorti di altre due parlamentari (Nugnes e Fattori), dallacercano di calmare le acque e garantiscono che l’esecutivo avrà ancora vita lunga. “Siamo tranquilli, andiamo avanti. Abbiamo già dato il via libera a misure importanti a Palazzo Madama mentre c’erano i dissidenti M5s”, ha esordito il capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo. Poco prima era toccato al coldei 5Stefano Patuanelli fare la parte del pompiere. In un’intervista a il Messaggero infatti, ha detto che non solo la situazione è sotto controllo, ma se dovesse intervenire ...