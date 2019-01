Roma | minacce e estorsioni a immigrato | arrestati padre e figlio a Tor Vergata

Lazio - Tare : 'Potevo lasciare Roma. Ho ricevuto minacce di morte' : ... uno dei tuoi grandi affari; mentre lui effettuava le visite mediche per la Fiorentina, cosa facevi nei minuti che hanno preceduto il colpo? In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che ...

Inter - giallo sull’audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie, Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...

Roma : violenze e minacce per riavere soldi dati in prestito - arrestato strozzino : Roma – Estorsione, usura ed esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria: questi i reati di cui dovra’ rispondere un 60enne Romano. Una minuziosa attivita’ di indagine svolta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle ha consentito di far emergere una situazione che opprimeva alcuni commercianti del quartiere “Torresina”, che per far fronte alle loro esigenze aziendali erano ricorsi ...

Roma : ignora divieto di molestie e minacce a familiari - arrestato : Roma – Non sono bastate 2 misure cautelari “lievi” per far desistere un 46enne di origini albanesi dal molestare e minacciare la moglie ed i figli minori. Alla nuova violazione il Tribunale ha disposto il carcere ed e’ stato arrestato dagli investigatori della Polizia di Stato. Dopo una crisi matrimoniale, iniziata nella primavera scorsa, ha iniziato a minacciare pesantemente la moglie con espliciti messaggi telefonici e ...

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

