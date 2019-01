Raccolta fondi a Mercatale | amore di Matteo Coveri Onlus si allea con la scienza per

Utrecht - i tifosi aiutano l'ex attaccante de Kogel dopo un grave incidente : Raccolta fondi per le spese mediche : Aveva 26 anni e stava vivendo il suo sogno di giocare a calcio ad alto livello quando, nel giugno del 2018, un terribile incidente d'auto lo ha costretto a dare l'addio al suo sport. Si tratta della triste storia di Leon de Kogel , la giovane promessa, ex attaccante dell'Utrecht , che nel 2015 aveva lasciato il club olandese per giocare con i Go Ahead Eagles e poi, nel 2017 ...

Corinaldo - finta Raccolta fondi su Instagram per il ragazzo morto. La famiglia Pongetti : 'Segnalate questa pagina' : Non c'è pace per i giovani morti alla Lanterna Azzurra. Ad oggi continuano ad agire gli sciacalli del web, sfruttando la memoria dei ragazzi che hanno perso la vita nella strage di Corinaldo . ...

La Raccolta di fondi per i senzatetto raggiunge oltre 400mila dollari ma è una truffa : Il crowdfunding da oltre 400mila dollari per un senzatetto del New Jersey è una truffa. Ci è voluta addirittura una conferenza stampa del procuratore della contea di Burlington per chiarire una vicenda di cui si stanno occupando tutti i media americani. Già perché quella che sembrava un’azione da buoni samaritani si è trasformata in un piano di raggiro ben orchestrato. Tutto è iniziato nell’ottobre 2017 quando Kate McClure e Mark D’Amico sono ...

Xylella : con una Raccolta fondi creata serra su cultivar resistenti : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Novembre nero per i fondi Raccolta giù di 4 miliardi : A Novembre la Raccolta netta dell'industria italiana del risparmio gestito ha chiuso in rosso per 4 miliardi di euro riducendo a 8,85 miliardi il saldo positivo da inizio anno. Un netto peggioramento ...

Roma : Municipio VIII - Chef Rubio da il via a Raccolta fondi Parco Cavallo Pazzo : Roma – È partita online la campagna ‘A Natale censisci un Albero’ con Chef Rubio e il professor Stefano Mancuso. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un Parco pubblico di Roma, lanciata il 22 dicembre 2018 sulla piattaforma GoFundMe. “Damose ‘na mossa per il clima”, scrive il cuoco frascatano nel suo appello sul web parafrasando l’Action Now dagli esperti mondiali di ...

Mamma Paola - morta nell’incendio per salvare la figlia. Raccolta fondi per aiutare le sorelle : Il gruppo 'Contrada San Giusto' ha promosso la gara di solidarietà per le due figlie della donna di Concordia Sagittaria, morta nell'incendio divampato nella sua abitazione domenica sera. Paola era tornata dentro la casa in fiamme per salvare la secondogenita di 11 anni, convinta che fosse ancora nell'abitazione.Continua a leggere

Tiziano Ferro a supporto dei figli di femminicidio - la Raccolta fondi prima del nuovo album : Tiziano Ferro a supporto dei figli di femminicidio: l'artista di Latina condivide sui suoi spazi ufficiali una raccolta fondi a supporto dei figli di Carmela Morlino che in pochi giorni ha già raggiunto la metà della cifra obiettivo della mobilitazione. Tra la lavorazione del nuovo disco di inediti, in programma per l'autunno 2019, il cantante ha comunicato di volersi muovere a sostegno di importanti cause benefiche, tra le quali alcune di ...

Musica indipendente : Raccolta fondi per l'album d'esordio dei bergamaschi LMS : Inoltre, ci sono proposte speciali: con 100 euro o più si riceverà l'album, la maglietta, la locandina, il libro e la possibilità di vivere una giornata dietro le quinte di uno dei nostri spettacoli/...

Brindisi - rubate le stelle di Natale per la Raccolta fondi contro i tumori : Un furto di stelle di Natale e panettoni, destinati a finanziare la ricerca contro i tumori, nella sede dell'Ant di Torre Santa Susanna, nel Brindisino. I ladri hanno portato via gli oggetti e le piante che i volontari avrebbero dovuto regalare in piazza in cambio di offerte per la ricerca e la prevenzione dei tumori.Continua a leggere

#SalviamoElisa - i genitori aprono Raccolta fondi : 'Per continuare a vivere in un periodo meno buio' : E' ancora una situazione tutta in evoluzione quella di Elisa, la piccola di 4 anni ricoverata da due all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La certezza della famiglia è che sarà il secondo Natale lontano ...

#SalviamoElisa - la Raccolta fondi dei genitori : “Vogliamo vivere un periodo meno buio” : La piccola di 4 anni di Pordenone è ricoverata da tempo al Bambino Gesù di Roma perché affetta da una rara forma di leucemia: per seguirla il padre ha chiuso l'attività, la madre sta per terminare l'aspettativa.Continua a leggere

Telethon - ‘Presente’ : parte Raccolta fondi per la ricerca su malattie genetiche rare : La Fondazione Telethon dà il via oggi, sabato 15 dicembre, alla sua 29esima campagna nazionale di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, con la consueta diretta tv sui canali Rai, ma non solo. “In Italia sono ancora troppe le persone che convivono con patologie rare incurabili e noi facciamo il nostro meglio per andare incontro a queste persone, con i tempi compatibili della scienza. Mettiamo a loro disposizione una vasta ...

Anticipazioni terza puntata New Amsterdam : la Raccolta fondi e la catena della speranza : Prosegue senza sosta il grande successo della nuova serie medical di Mediaset, "New Amsterdam", con protagonista Ryan Eggold. Le vicende del dottor Max Goodwin infatti sembrano essere riuscite a conquistare l'interesse del pubblico di Canale 5, regalando alla serie domenica scorsa degli ascolti di tutto rispetto con uno share del 12,2% e 2.790.000 di telespettatori. Domani sera invece andrà in onda la terza puntata in cui saranno trasmessi altri ...