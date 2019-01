Ieri su Rai 2 Gianna Nannini ha raccontato la sua ' inarrestabile' vita

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranIeri. Di Maio : Da febbraio pensione minima a 780 : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranIeri. Di Maio : Da febbraio pensione minima a 780' : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e CarabinIeri : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "L'azione Costante e capillare degli uomini della Capitaneria di porto e dei Carabinieri ha fatto registrare un nuovo ed importante successo nella lotta quotidiana alle illegalità ambientali". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta il duro colpo inflitto ai

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e CarabinIeri (2) : (AdnKronos) - La base logistica dei 'datterai', riferisce il ministero dell'Ambiente, si trovava a Pozzano, la zona dei lidi di Castellammare di Stabia, dove i pescatori di frodo avevano allestito il centro di ricarica di bombole per l’attività da sub. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno seq

Padova - incidente alle AcciaIerie Venete : morto dopo 7 mesi il secondo operaio ustionato dalla colata di acciaio fuso : Era rimasto coinvolto nell’incidente delle Acciaierie Venete di Padova, avvenuto nel maggio scorso, riportando ustioni in tutto il corpo. Marian Bratu, uno dei due feriti gravi, investiti dalla colata di acciaio liquido, non ce l’ha fatta. L’operaio romeno è morto dopo sette mesi di agonia nel reparto rianimazione dell’ospedale cittadino. Prima di lui anche il compagno di reparto Sergiu Todita era deceduto, 24 giorni dopo ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai perde a ChIeri ma porta a casa un punto - azzurre sconfitte 3-2 : CRONACA " Parte fortissimo il Club Italia Crai che con un efficacissimo turno di battuta di Populini piazza un break di 6-0. Il tecnico Secchi chiama il time out e riesce a cambiare l'inerzia del ...

Capodanno 2019 su Rai 1 : sul palco anche Massimo RanIeri - Il Volo e Malika Ayane : anche quest'anno, su Rai 1, il 31 dicembre, andrà in onda in prima serata "L'Anno Che Verrà", il programma che trascina il pubblico a salutare l'anno che sta per concludersi, fino portarlo a quello nuovo. anche quest'anno lo show si terrà in Basilicata, precisamente a Matera, che è già stata cornice dell'edizione che accompagnò dal 2015 al 2016, sempre condotta da Amadeus, il quale per la quarta volta di fila guiderà i telespettatori ed il ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : a Santo Stefano trasferta a ChIeri per il Club Italia CRAI : Un'ora e mezza più tardi , ore 18.30, scenderanno in campo , diretta Rai Sport + HD, Pomì Casalmaggiore e Unet E-Work Busto Arsizio. Osserverà il turno di risposo Saugella Team Monza. ARBITRI: ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : a Santo Stefano trasferta a ChIeri per il Club Italia CRAI : Dopo la pausa natalizia, il Club Italia CRAI subito in campo per la sfida di Santo Stefano contro Chieri: la preview della sfida Archiviata la brevissima pausa in occasione del Natale, il Club Italia CRAI torna in campo oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano per un allenamento in vista della partita che domani (26 dicembre) vedrà la formazione federale impegnata in trasferta a Chieri. Le ragazze allenate da Massimo Bellano si ...