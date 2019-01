Animali | studio | cani in sovrappeso vivono fino a 2 anni e mezzo in meno

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) I chili di troppo rappresentano un pericolo concreto anche per i nostri amici: i ricercatori dell’Università di Liverpool (Gb) hanno calcolato che ipiù ‘grassottelli‘ muoiono più di dueprima rispetto ai ‘pet’ con un peso nella norma. Si tratta naturalmente di un calcolo medio, ma gli esperti hanno scoperto che in tutte le razze ilriduce la longevità, da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi, ad addirittura duee 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine unolungo 20, pubblicato ora sul ‘Journal of Veterinary Internal Medicine‘, basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000di 12 delle razze più popolari (Bassotto, Pastore tedesco, Golden e Labrador Retriever, American Cocker Spaniel, Beagle, Boxer, Chihuahua, Pit ...