Vitalizi | dal primo gennaio via ai tagli

Taglio Vitalizi - dal primo gennaio applicata la riforma voluta da Roberto Fico : Dal primo gennaio è ufficialmente applicata la " riforma " di Roberto Fico che prevede per gli ex parlamentari l'istituzione di due tetti, uno minimo fissato a 980 euro, uno massimo di importo pari a 1.

Lo Stato nega il Vitalizio a ebraico perseguitato dal fascismo : “Troppo piccolo per capire” : Nessun assegno di benemerenza è dovuto per le persecuzioni razziali che dovette subire durante l'occupazione nazi-fascista nel 1944 perché all'epoca dei fatti era troppo piccolo. Questa la motivazione con cui lo Stato ha negato l'assegno di benemerenza al signor M., livornese di 74 anni di religione ebraica che trascorse i primi giorni di vita nei sotterraneo dell'ospedale di Volterra nascondendosi insieme alla madre per sottrarsi ai ...