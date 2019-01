Università delle Tre Età

Università - Cobas : "Nessun blocco delle assunzioni con la manovra finanziaria : facciamo chiarezza" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Inizia dal Marocco l'export delle Università italiane : Come dimostra il nostro ottavo posto al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche. Che diventa il terzo se il raffronto lo si fa sulle risorse investite, con 3,5 articoli ogni milione di dollari ...

UDU : il blocco delle assunzioni porta al collasso le Università : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione Degli Universitari) a proposito del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione che porterà come conseguenza al collasso le Università italiane per l’assenza di personale docente e tecnico amministrativo. UDU: il blocco delle assunzioni nelle P.A. porterà al collasso le Università All’interno del maxiemendamento alla Legge di ...

Antonio Megalizzi - da mezzanotte la maratona delle radio universitarie : Quarantotto ore di silenzio radio fonico. Anzi: due giorni in cui lo spazio verrà dato ad Antonio Megalizzi , ucciso per mano di Cherif Chekatt, l'attentatore che l'11 dicembre ha aperto il fuoco ai ...

Il professor Musci dell'Unimol eletto presidente del Collegio dei biologi delle Università italiane : Il Collegio ha per obiettivo il miglioramento della formazione in biologia e la promozione dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro . Collabora inoltre, in modo continuativo, con la ...