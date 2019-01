Rissa in notte Capodanno | 32enne in coma

ansa

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) ANSA, - ROMA, 02 GEN - Un ragazzo di 32 anni del Congo è stato soccorso in gravi condizioni ladidavanti a un albergo di via Valleranello, in zona Spinaceto, nel quadrante sud di Roma.