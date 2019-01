Rc Auto | nel 2019 costerà di più a oltre un milione di automobilisti italiani

Rc Auto - arriva la stangata : tariffe più alte nel 2019 : Brutte notizie in arrivo insieme al 2019. Non c'è solo l'aumento dell'età pensionabile, scattato insieme ai fuochi di Capodanno e non sterilizzato dal governo. Ma per gli italiani arriva anche l'...

Perde il controllo dell'Auto e finisce nella scarpata : muore a 44 anni : L'incidente ad Armungia. È finito in una scarpata con la sua auto in una strada sterrata di Armungia, in provincia di Cagliari. Un Capodanno tinto di tragedia. A Perdere la vita Ernesto Uda, 44 anni, ...

Rc Auto - chi pagherà di più nel 2019 : Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per quasi 1,2 milioni di italiani . Tanti sono gli Automobilisti che, secondo l'analisi fatta da Facile.it, avendo denunciato alle assicurazioni un ...

17enne morto abbandonato davanti all'ospedale - nelle prossime ore l'Autopsia : Sarà eseguita nelle prossime ore, presso il Policlinico di Napoli , l'autopsia sul corpo del 17enne morto nella sera di Capodanno, abbandonato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi Autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi Autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

Pedaggi - arriva la conferma di Autostrade : "Stop agli aumenti nel 2019" : Già ieri il ministro dei Trasporti aveva annunciato il blocco delle tariffe sul 90% delle tratte. Nulla di fatto invece per...

Porta via bancomat con gru e Autocarro - arrestato nel Napoletano : Ha tentato di Portare via il bancomat di una filiale di un istituto di credito, ma è stato arrestato. I carabinieri a Giugliano, nel Napoletano, hanno bloccato Giovanni Faraco, 47 anni, pregiudicato, mentre si allontanava da corso Campano a bordo di un autoarticolato con una gru dopo che aveva sradicato la macchina Atm del Banco di Napoli. Altri due suoi complici sono riusciti a fuggire. Indagini in corso.

Incidente stradale - Auto sbanda nella notte San Mariano di Corciano - uomo ferito grave : Un uomo, di mezza età, è rimasto gravemente ferito in un Incidente stradale avvenuto questa notte, poco prima delle due, alla rotatoria di San Mariano di Corciano, area Quattrotorri. Da quanto si ...

Pedaggi Autostradali - stop ma solo a tempo ai rincari. Toninelli : niente aumenti nel 90% delle tratte : stop, ma solo per qualche mese, al tradizionale rincaro di inizio anno dei Pedaggi autostradali. 'Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho ...

Rincari Autostrade - Toninelli firma il decreto : "Stop aumento dei pedaggi" : L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi ...

Salvini : 'Nel 2019 Autonomia regionale e legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Toninelli : "Stop aumento pedaggi su 90% Autostrade" : Roma, 31 dic., AdnKronos, - "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un ...

San Benedetto - vola con l'Auto nella scarpata. Lo soccorrono dei passanti che lo sentono chiedere aiuto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' riuscito a chiedere aiuto e a farsi sentire dopo un volo di almeno dieci metri. E' la disavventura capitata, nel pomeriggio di oggi, ad un trentacinquenne acquavivano poi ...