Massacro in Egitto | medico decapita la moglie e i suoi tre figli piccoli

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una terribile tragedia si è verificata il 31 dicembre scorso in, precisamente a Kafr El-Sheikh, cittadina non lontana da Il Cairo. Un uomo, Ahmed Abdullah Zaki, 42 anni, ha infatti massacrato la sua famiglia,ndo lae i. Le vittime della mattanza sono Laila e Omar, di 5 e 6 anni, e la, Mona Mohammed Fathi, di 30 anni, anch'essa di professione, proprio come suo marito. A dare l'allarme è stato proprio l'omicida, il quale ha allertato i vicini e poi le autorità, dicendo di aver trovato in un bagno di sangue la sua famiglia. Il soggetto ha dichiarato, in un primo momento, di essere stato fuori per svolgere alcune commissioni, al ritorno avrebbe quindi scoperto quanto avvenuto. Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi degli agenti, con la casa che era completamente cosparsa di sangue.Dopo 24 ore l'uomo ha confessato I ...