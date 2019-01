La Befana vien di notte - il film di Natale con Paola Cortellesi (recensione) : È partito bene al botteghino La befana vien di notte, quasi mezzo milione incassato ieri in un giovedì interlocutorio delle vacanze. Il film di Michele Soavi conferma come il cinema italiano, dopo anni di sovraesposizione di commedie, abbia deciso per questo Natale di puntare in altre direzioni. Il cinepanettone è in soffitta: Natale a 5 stelle l’ha prodotto Netflix, quindi non è in sala, mentre Amici come prima con Boldi e De Sica assomiglia ...