CEVA Tutto quello che è stato discusso e approvato nel Consiglio comunale di fine anno

Sergio Leone - 90 anni fa nasCEVA il regista a cui bastarono sette film per raccontare tutto : Sono bastati sette film a Sergio Leone per lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema. sette film per attraversare i generi, distruggerli e reinterpretarli. sette film per piegare la critica al racconto popolare. sette film per rapire il nostro sguardo e raccontarci tutto. Il 3 gennaio 1929 nasceva a Roma Sergio Leone. E noi, oggi, lo ricordiamo. “C’è mancato poco che non nascessi in un cinema” – Figlio ...