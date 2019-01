Arriva la Mostra dei Maestri a Finalborgo | un viaggio tra i più grandi

Animus Stand Alone : l'action RPG ispirato a Dark Souls Arriva su Nintendo Switch e si mostra in un video gameplay : Siete fan di Dark Souls e possessori di Nintendo Switch? Bene, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, l'action RPG ispirato al famoso gioco di From Software, Animus Stand Alone, è stato reso disponibile per la console ibrida di Nintendo nella giornata di ieri. Il gioco è sviluppato da Tenbirds e, in precedenza, aveva visto la luce su dispositivi mobile iOS e Android.Se volete dare uno sguardo a Animus Stand Alone, potete visionare il ...

Pillars of Eternity 2 : il DLC finale The Forgotten Sanctum Arriva oggi su PC e si mostra in un nuovo gameplay trailer : Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per il DLC finale di Pillars of Eternity 2: Deadfire, The Forgotten Sanctum, che uscirà oggi per PC.Come riporta Gamingbolt, l'arcimago Maura è andato a risvegliare una sorta di minaccia in un dungeon da qualche parte nelle Black Isles. I maghi di Eora cercano il tuo aiuto e tocca a The Watcher raggiungere questo dungeon. Definito come espansivo, il nuovo dungeon includerà le sfide più ...

Motomorphosis Arriva a Milano con la mostra L'educazione si fa strada : ... Attilio Fontana : "Ancora una volta Milano si dimostra centro nevralgico per il mondo delle due ruote ci ha detto in esclusiva -. Soprattutto cerca di lanciare messaggi rivolti sul tema della ...

A Parma Arriva la pausa pranzo con Kandinsky : pranzi al bar ed entri alla mostra con lo sconto : Fino al 24 febbraio 2019, il Palazzo del Governatore di Parma ospita la mostra "Dall'Espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania" che propone 40 opere dei maggiori rappresentanti dell’Espressionismo. Per consentire al pubblico una maggiore fruizione, il Comune di Parma e Solares Fondazione per le Arti promuovono l’iniziativa pausa pranzo con Kandinsky!Continua a leggere

Arriva a Biella la mostra Arte e Collezionismo - chiusura temporanea della sezione storico-artistica : In occasione dell'allestimento della nuova esposizione "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi", che si inaugurerà ad inizio dicembre al Museo del Territorio di ...

Darksiders 3 sta Arrivando : ecco un nuovo trailer che mostra Furia in azione : Sempre meno giorni ci separano dall'arrivo dell'atteso Darksiders 3 di THQ Nordic e Gunfire Games. Il titolo sbarcherà su PC e console a fine mese e, oggi, in vista dell'imminente lancio, possiamo tornare ad ammirare il gioco.Nello specifico, IGN ha condiviso un nuovo trailer che ci permette un nuovo sguardo alle ambientazioni del gioco e alla protagonista Furia mentre affronta i nemici.Vi ricordiamo che Darksiders 3 è in arrivo il 27 novembre ...

Alle Scuderie Aldobrandini di Frascati Arriva la Mostra Multimediale “Torture” : T o r t u r e Mostra Multimediale Joseph De Felici – Ferdinando Gatta | Fotografia Juan Diego Puerta Lopez | Regia di tre momenti performativi Noemi Colitti | Visual e interazioni sonore elettroniche A cura di Barbara Martusciello Mostra patrocinata da AMNESTY INTERNATIONAL e dal Comune di Frascati Dal 24 novembre al 9 dicembre 2018 Inaugurazione: sabato 24 novembre dAlle ore ...