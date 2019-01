Università | nel 2019 saranno quelle del Nord ad assumere di più

Rossi all'attacco del Governo : 'Nella manovra tagli a scuola e Università' : Cultura e scienza possono attendere. Sapevamo che questo Governo è nemico della competenza e purtroppo ne abbiamo avuto conferma'. 'Eppure - ricorda il governatore - la conoscenza è il primo dei ...

Dodici corsi di Laurea tutti nuovi. Ecco come cambia l'Università di Palermo nel 2019 : Sono tante le novità che riguardano l'Università degli Studi di Palermo per il nuovo anno: dalle assunzioni, ai nuovi corsi di Laurea a Palermo e nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e ...

Università - più assunzioni nel 2019. Ma solo per gli atenei virtuosi e con i conti a posto : L'annuncio del ministro Bussetti. Oltre duemila posti a disposizione. "Non solo ripristino del turn over ma valutazioni su offerta formativa e bilanci". Ecco chi è in vetta alla classifica

Manovra - blocco assunzioni in Università. “L’ipotesi migliore per i ricercatori nel 2019? Lavorare senza stipendio” : “Il blocco delle assunzioni previsto nel maxiemendamento è la dimostrazione di una politica compulsiva e contraddittoria. Sa come hanno fatto a risparmiare in questi anni le università?Hanno assunto i propri ricercatori. Se fino al 16 novembre 2019 viene tutto congelato, gli atenei dovranno pagare gli esterni per le docenze”. La migliore delle ipotesi? “Continuare a Lavorare per mesi senza stipendio”. Giandomenico Dodaro, ...

Ibm entra nelle Università per formare i professionisti 4.0 : Foto: Corbis Image Che in Italia esista un divario sempre più ampio tra domanda e offerta nel mercato delle professioni nel settore ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) è purtroppo una realtà. Si parla ormai di vero e proprio skill gap in cui tante opportunità di lavoro vanno perse per mancanza di una formazione adeguata e di figure qualificate. Per rispondere a questa situazione, il colosso dell’informatica Ibm ha creato il ...

L'Università di Siena pioniera d'Italia nella sanità : nasce il corso di laurea per consulenti genetici : In una scienza medica che va verso la medicina di precisione, ovvero una medicina "personalizzata" in base anche alle caratteristiche genetiche del paziente, questa figura diventerà centrale. Il ...

Campus verdi e sostenibili nel mondo - buone pratiche a confronto all’Università di Firenze : Firenze capitale internazionale delle università “green”. L’11 e il 12 dicembre l’Ateneo fiorentino ospita il secondo congresso sulla sostenibilità ambientale dedicato ai progetti che, nati all’interno dei Campus universitari, sono finalizzati a contenere consumi e sprechi, a promuovere la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili. Settanta delegati universitari provenienti da diciotto paesi diversi – dal Qatar all’Australia, dal ...

Milano - apre l'Università della birra : verrà inaugurata nel 2019 a Lambrate : All’inizio del nuovo anno aprirà a Lambrate, nella zona orientale di Milano, un innovativo polo didattico, dove saranno formati dei professionisti del settore birraio. “All’inizio del 2019 inaugureremo l’Università della birra con lo scopo di formare dei veri e propri professionisti nel settore e abbiamo creato questo ramo appositamente dedicato alla birra perché crediamo fortemente a tale nuovo progetto, nato per creare eccellenze nel ...

Annunciato un tour dei Baustelle nelle Università : tutti i dettagli degli eventi : Il tour dei Baustelle nelle università arriva a sorpresa dopo l'annuncio di un periodo di pausa dopo l'ultimo concerto che hanno tenuto a Torino. Il gruppo di Francesco Bianconi, che si è esibito nel mese di settembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino in occasione dei dieci anni di Amen, aveva fatto capire al pubblico di avere intenzione di prendersi una pausa delle scene per dedicarsi a nuovi progetti. Prima della pausa, sarà ...

I Baustelle fanno occupazione nelle Università celebrando il ’68 : L’idea è nata in modo semplice e immediato, alla fine di un periodo di lavoro durato due anni e poco prima di un annunciato periodo di letargo. Fare una serie di blitz in alcune università italiane per incontrarne gli studenti e farli raccontare. Portare con sé solo pochi strumenti, suonare e cantare per loro quasi come un pretesto per aiutarli a parlare. Cercare di stare il più possibile in mezzo a loro, in aule senza palchi, possibilmente ...

Alte scuole universitarie costate 8 - 23 miliardi nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Olivia morta di polmonite a 18 anni. Gli amici : “Colpa della muffa nel dormitorio universitario” : ?Olivia Paregol, 18 anni, è morta in seguito alle complicazioni avute dopo aver contratto un virus che colpisce le vie respiratorie, l'adenovirus.Continua a leggere

Muffa nelle stanze dell'Università - Olivia contrae un virus e muore a 18 anni : Gli studenti avevano denunciato la presenza di Muffa all'interno delle loro stanze del dormitorio dell'università , la scuola è intervenuta ma per Olivia Paregol , 18 anni , ormai era troppo tardi. Ha ...

Fisica : il “Campano d’Oro” assegnato a Guido Emilio Tonelli - professore dell’Università di Pisa : Al fisico Guido Emilio Tonelli, professore di Fisica sperimentale dell’Università di Pisa, è stato assegnato il “Campano d’Oro”, un riconoscimento che l’Associazione laureati ateneo Pisano in collaborazione con l’Ateneo assegna a illustri personalità che si sono laureate a Pisa. La cerimonia giunta quest’anno alla 48ª edizione si svolge venerdì 23 novembre, alle 17,30 al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galilei, 9). Dopo ...