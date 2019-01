Terremoto centro Italia | scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo | gente per strada in

Terremoto : “Il sisma in Centro Italia dimenticato” : Ha definito “ Terremoto dimenticato” il sisma del Centro Italia di due anni fa, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, tornando sull’argomento – come aveva gia’ fatto nell’omelia della notte di Natale – durante il tradizionale pranzo con i poveri offerto oggi, nella struttura ricettiva diocesana “Villa Sacro Cuore” del capoluogo umbro, a 90 ospiti tra ...

Terremoto centro Italia : crolla edificio inagibile a Pollenza : crolla to a Pollenza (Macerata) un edificio dichiarato inagibile a causa del Terremoto in Centro Italia : sul posto personale e mezzi dei vigili del fuoco di Macerata, che hanno assistito gli abitanti della casa vicina e messo in sicurezza la strada. L'articolo Terremoto Centro Italia : crolla edificio inagibile a Pollenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto centro Italia : a Cittareale riaprono corso e piazza : A 2 anni dal Terremoto in Centro Italia, riaprono alla circolazione corso Vittorio Emanuele e la piazza S. Maria di Cittareale, uno dei comuni del Reatino più colpiti dal sisma: il sindaco, Francesco Nelli, ha firmato l’ordinanza che riduce l’attuale zona rossa. “E’ un grande giorno per il nostro comune e soprattutto per il nostro capoluogo, permangono ovviamente gravi inagibilita’ nel Centro storico, come ad ...