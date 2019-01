Sport Invernali oggi (1° gennaio) - orari e programma di tutti gli eventi. Come vederli in tv : oggi martedì 1° gennaio 2019 andranno in scena ben tre eventi di punta per quanto riguarda gli Sport Invernali, Capodanno davvero molto ricco per gli appassionati delle discipline sulla neve che potranno gustarsi una giornata molto avvincente dopo aver brindato per l’inizio del nuovo anno. Si riparte infatti con un programma particolarmente emozionante: il Tour de Ski prosegue la sua avventura con le sprint a tecnica classica in Val ...

Italia - un 2019 di grande Sport : la sfida delle qualificazioni olimpiche - i sogni invernali e l’incognita dei motori : 1° gennaio 2019, l’alba di un nuovo anno sportivo. Sarà una stagione preolimpica, dunque entreranno nel vivo le delicate qualificazioni verso Tokyo 2020. L’Italia dovrà farsi trovare pronta: in molte discipline, come sappiamo, è molto più arduo approdare ai Giochi che poi vincere una medaglia (pensiamo ad esempio a taekwondo e karate). Di fatto il bottino nel Sol Levante dipenderà in buona parte da quanto accadrà nei prossimi ...

Sport Invernali - il calendario e il programma delle gare della settimana 1-6 gennaio. Orari e tv : Inizia un nuovo anno ricco di Sport Invernali: prima settimana per quanto riguarda il 2019 e subito tantissimi appuntamenti nel circuito innevato. Lo sci nordico è grande protagonista: il fondo vede in scena il Tour de Ski, il salto invece la Tourneé dei Quattro Trampolini. Per lo sci alpino il City Event e gli slalom di Zagabria. Tornano anche gli Sport da budello con skeleton, bob e slittino. Di seguito il calendario completo con le date, gli ...

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (domenica 30 dicembre). Il calendario e come vederle in tv : oggi domenica 30 dicembre si disputano le ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda gli Sport Invernali, ci aspetta una vigilia di San Silvestro sulla neve davvero appassionante in un pomeriggio da non perdere. Riflettori puntati sulla seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, spazio alla 10 km e alla 15 km a tecnica libera in quel di Dobbiaco, la classifica inizierà a delinearsi dopo le sprint di ieri. A seguire la prima tappa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 29 dicembre : tra poco Wierer con Hofer. Paris vince ancora! Federico Pellegrino fuori in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 29 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca e avvincente, con tante gare assolutamente da non perdere e che ci regaleranno grandissime emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà grande protagonista: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio, l’Italia si affida nuovamente a Christof Innerhofer e a Dominik Paris che vogliono regalarci ...

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (sabato 29 dicembre). Il calendario e come vederle in tv : oggi sabato 29 dicembre andranno in scena diverse gare sulla neve per una giornata davvero spumeggiante all’insegna degli Sport Invernali che tornano in scena dopo la piccola sosta per le festività natalizie. Lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio mentre le donne andranno in scena con lo slalom di Semmering. Incomincerà anche il Tour de Ski, la manifestazione a ...

