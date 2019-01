Dall'impeachment all'angelo custode - anche Di Maio dice #graziemattarella : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà su?RaiTre, ha detto che “il presidente Mattarella è stato fondamentale, come garante della Costituzione, è stato un po' l'angelo custode del governo, ha sempre seguito con attenzione e in modo imparziale la legge di Bilancio e abbiamo evitato la pr