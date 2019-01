Di Maio in diretta Fb | con Di Battista sulla neve | | ' Tagliamo gli stipendi ai

Di Maio e Salvini insieme a Catania - la conferenza stampa dei due vicepremier Diretta : I leader del M5S e della Lega seduti allo stesso tavolo in prefettura: «Il governo è qui per risolvere i problemi dei terremotati»

Il Confine - Giancarlo Giorgetti demolisce Luigi Di Maio in diretta : 'Cosa penso di lui' - gelo in studio : 'Un puro'. Quello di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio non è un necessariamente un complimento. Il sottosegretario leghista è stato l'ospite della prima puntata de Il Confine , l'approfondimento ...

X Factor - Mara Maionchi esalta Anastasio. Poi la parolaccia in diretta : La finalissima di X Factor ha incoronato Anastasio . Sin dall'inizio di questa stagione, il rapper è apparso con una marcia in più rispetto agli altri cantanti in gara. Serata dopo serata, pezzo dopo ...

Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica in diretta TV davanti al suo direttore : Ecco come Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica. Il 10 gennaio 2018 uscì la notizia della ‘soffiata’ di Renzi a De Benedetti, che gli valse 600mila euro in Borsa. Lo scandalo, uno dei più grossi degli ultimi decenni, si riferisce alla telefonata che nel gennaio 2015 l’allora presidente del Gruppo Espresso (che edita Repubblica) fece al suo broker per invitarlo a comprare azioni di banche popolari. De Benedetti spiegò di aver ...

Conferenza Stampa di Luigi Di Maio all’Associazione stampa estera. La diretta : Luigi Di Maio vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, capo politico del MoVimento 5 Stelle incontra l’Associazione della stampa Estera in Italia L'articolo Conferenza stampa di Luigi Di Maio all’Associazione stampa estera. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier Luigi Di Maio in diretta su Nove venerdì 9 novembre : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio è l’ospite della prima puntata della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi“, lo spazio di informazione e approfondimento sull’attualità del canale Nove di Discovery Italia. venerdì 9 Novembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza“, Andrea Scanzi e Luca Sommi si confrontano con il capo politico del Movimento Cinque Stelle ...

Luigi Di Maio 'interrogato' dagli studenti - LA DIRETTA : Luigi Di Maio sarà ospite della Skuola - Tv, la videochat live del portale Skuola.net. Il ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Politiche sociali, dopo i primi mesi di Governo, ...

Scuola - Di Maio incontra gli studenti al Mise. Segui la diretta video : Faccia a faccia tra gli studenti e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio al Mise, in via Vittorio Veneto. L’incontro è stato organizzato dopo i cortei del 12 ottobre contro il governo. Era stato lo stesso vicepremier in un messaggio su Facebook a invitare il mondo della Scuola a un confronto. Pochi giorni dopo Rete della Conoscenza, Uds e Link hanno ottenuto l’appuntamento. Gli studenti in stato di agitazione permanente ...

ITALIA 5 STELLE - CONTE-GRILLO CHIUDONO LA KERMESSE M5S/ Diretta streaming video : la lettera di Di Maio : ITALIA 5 STELLE, Diretta streaming video: Di Maio non scalda la piazza, "M5s cambia". Ultime notizie, oggi chiusura con Grillo, Casaleggio e il premier Conte(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:43:00 GMT)

