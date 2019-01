Benvenuto 2019 | la storia del 19 nel calcio

Genova e il Benvenuto al 2019 | : Luci e musica per l’evento clou a De Ferrari. Bucci: «È stato un anno difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una città coesa»

Presepi viventi e spettacoli teatrali per dare il Benvenuto al 2019 : CORCHIANO : Martedì 1 gennaio 2019, venerdì 4 gennaio, sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio, il presepe vivente con due spettacoli, uno alle ore 17,45 e l'altro alle 18,45. MONTALTO DI CASTRO : ...

Benvenuto Gennaio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del primo mese dell’anno : Archiviato Dicembre e il 2018, è iniziato Gennaio e di conseguenza il 2019: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno ...

Da Auckland a Tokyo - il mondo dà il Benvenuto al 2019 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Xi Jinping al Grande Teatro Nazionale per dare il Benvenuto al 2019 : Nel corso della serata sono stati messi in scena spettacoli tradizionali e capolavori originali creati negli ultimi anni.

Gatti dà il Benvenuto al 2019 sul podio dell'Orchestra Giovanile : Sarà Daniele Gatti, tra i più celebri direttori del mondo, a tenere il tradizionale Concerto di Capodanno, alla testa dell'Orchestra Giovanile Italiana. Gatti ha accolto l'invito della Scuola, alla ...

Benvenuto 2019 : le iniziative modenesi per il Capodanno : 'Si scrive Casadei, si legge festa!' è, non a caso, il motto degli spettacoli live di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove ballare e cantare tutti insieme, tra ...

Jaumo e le Controtendenze 2019 - stile hipster al capolinea e Benvenuto al look curato : Secondo Jaumo, app di incontri con più di 800.000 iscritti solo in Italia e 40 milioni nel mondo, però, lo stile anticonformista ha i mesi contati : per il 2019 si prospetta il ritorno del look ...