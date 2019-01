Assegnazione Game of the Year 2018 di OM Optimagazine | i vincitori

optimaitalia

Assegnazione #GameoftheYear 2018 di OM Optimagazine: i vincitori - OptiMagazine

(Di martedì 1 gennaio 2019)È finalmente arrivato il momento di scoprire assieme quali sono iof theeletti sulle pagine di OM. Un compito indubbiamente difficile quello che mi è toccato quest'anno, vista la grandissima qualità e quantità presente sul mercato videoludico, che è stata in grado di porre gli utenti nella difficile condizione di dover talvolta scegliere quale titolone portare a casa in determinati periodi dell'anno. E allora, quali sono iof the? Scopriamolo assieme!Apriamo subito la nostra rassegna con la categoria dedicata al premio per la grafica. I candidati, lo ricordiamo, erano: God of War Detroit Become Human Marvel's Spider-Man Forza Horizon 4 Red Dead Redemption 2Una scelta molto difficile quella da operare quella di assegnare il premio a chi si è contraddistinto per la resa visiva, sebbene il lavoro svolto dai ragazzi di ...