blogo

: Veronica Pivetti: 'Sanremo esperienza pazzesca, il ruolo di vittima mi divertì. Devo molto… - Varych4 : Veronica Pivetti: 'Sanremo esperienza pazzesca, il ruolo di vittima mi divertì. Devo molto… - tvblogit : Veronica Pivetti: 'Sanremo esperienza pazzesca, il ruolo di vittima mi divertì. Devo molto… - falcions85 : Veronica Pivetti racconta a #Lamiapassione gli esordi in tv: 'Devo molto a Fazio, mi portò a Quelli che il calcio e… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Una vita nel mondo del doppiaggio, fino alla prima apparizione in televisione a Quelli che il calcio.ricorda i suoi inizi, quando nella prima metà degli anni novanta fu scoperta e lanciata al grande pubblico da Fabio Fazio. “molto a lui – dice l’attrice a La mia passione – fu delizioso, è stato lui a portarmi in tv e fu così che mi vide Carlo Verdone, che mi chiamò per Viaggi di nozze”.Successo al cinema e, poco dopo, consacrazione sul piccolo schermo grazie alla partecipazione alla quarantottesima edizione del Festival di, al fianco di Raimondo Vianello ed Eva Herzigova. “E’ stata un’, importantissima, molto formativa. Ero veramente terrorizzata, ci sono 20 milioni di spettatori, non è una sciocchezza. Ma dopo la prima uscita è stato solo divertimento”. Se la modella ceca ricopriva ildella bella, la...