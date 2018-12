Tutti gli errori giudiziari del 2018

Calcio - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di Tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Ginnastica ritmica - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi : La Ginnastica ritmica si appresta a vivere un 2019 particolarmente intenso e impegnativo, sono tanti gli eventi che si susseguiranno nel corso della stagione e che regaleranno grandissime emozioni a tutti gli appassionati. L’anno preolimpico sarà molto frenetico, l’Italia ha già conquistato il pass per Tokyo 2020 con la squadra e ora va a caccia della doppietta con le individualiste. I Mondiali di Baku, dal 16 al 22 settembre, ...

Ginnastica - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Che abbuffata con Europei - Mondiali e Giochi Europei : Il 2019 sarà un anno davvero molto intenso per la Ginnastica artistica, ci aspettano dodici mesi ricchissimi con una sfilza di eventi che non ci daranno un momento di respiro. I Mondiali rappresentano l’appuntamento clou: a Stoccarda (Germania), dal 4 al 13 ottobre, non si assegneranno soltanto i titoli iridati ma verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’Italia che cercherà di essere grande ...

Hockey prato - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Attesa per le Hockey Series Finals : Un nuovo anno di grande Hockey su prato: sta per iniziare il 2019 e ci sono davvero tantissimi appuntamenti da seguire. La specialità in Italia nell’ultimo periodo poi sta assumendo un’importanza rilevante, soprattutto al femminile, con la Nazionale di Roberto Carta che è tra le migliori 15 al mondo. Bene anche gli uomini con i ragazzi di Roberto Da Gai che vogliono continuare a crescere. Andiamo a scoprire il calendario del nuovo ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Nuoto sincronizzato - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. World Series e Mondiali al centro della scena : Il 2018 sta ormai per dare il testimone e nel 2019 gli eventi per il Nuoto sincronizzato non mancheranno. I Mondiali in Corea del Sud e il percorso nelle World Series caratterizzeranno gli impegni delle atlete e degli atleti che faranno di tutto per essere protagonisti nella rassegna iridata. La Nazionale azzurra di Patrizia Giallombardo vuol dare segnali di forte vitalità, dopo gli ottimi risultati negli Europei a Glasgow in particolare Giorgio ...

Nuoto di fondo - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. I Mondiali evento clou : Il 2018 sta ormai per dare il testimone e nel 2019 gli eventi per il Nuoto di fondo non mancheranno. I Mondiali in Corea del Sud e il percorso nelle World Series caratterizzeranno gli impegni per gli atleti che faranno di tutto per essere protagonisti nella rassegna iridata, visti i pass a Cinque Cerchi in palio. L’Italia, una delle grandi potenze di questa specialità, vorrà confermarsi tale e magari potrebbe avere un ulteriore beneficio ...

Tiro a volo - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Mondiali ed Europei a Lonato! : Il 2019 del Tiro a volo vedrà protagonista l’Italia, almeno a livello organizzativo: a Lonato infatti saranno assegnati i titoli Europei e Mondiali. Le quattro tappe di Coppa del Mondo (le Finali sono escluse) assegneranno pass olimpici, come anche gli Europei e gli European Games, ma non i Mondiali. In contemporanea con la rassegna iridata, si terranno anche le Universiadi. calendario Tiro a volo 2019 15.03 – 26.03 Coppa del Mondo ...

Nuoto - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Dai Campionati Italiani ai Mondiali : Una stagione decisamente importante è quella che si prospetta all’orizzonte nel Nuoto. Ci troviamo nel biennio olimpico che porterà ai Giochi di Tokyo 2020 e l’avventura della Nazionale Italiana sarà improntata su questo aspetto. Nel 2019 l’evento clou saranno i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e gli Assoluti primaverili a Riccione saranno il primo vero banco di prova per staccare il biglietto per l’evento e ...

Saloni dellauto - Da Las Vegas a Los Angeles - Tutti gli appuntamenti del 2019 : Non è un vero salone dellauto, ma è sempre più una vetrina di novità a quattro ruote. Parliamo del Ces di Las Vegas, lInternational Consumer Electronics Show che aprirà i battenti l8 gennaio e di cui vi sveleremo tutte le anteprime. Di fatto, quello californiano è il primo di una serie di grandi appuntamenti del 2019 nel quale è possibile vedere e toccare le grandi novità dellindustria automobilistica. Dalla kermesse della tecnologia al ...

Ufficiale la data di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 - foto col cast della quinta stagione : Tutti i dettagli : La data di Che Dio ci Aiuti 5 è finalmente Ufficiale. Dopo le prime indiscrezioni trapelate online, Rai1 ha deciso di anticipare la messa in onda della quinta stagione - visto anche il successo riscontrato dalle repliche della fiction su Rai Premium. Le storie del convento di Suor Angela torneranno dal 10 gennaio in prima serata, anziché il 14 febbraio come si pensava inizialmente. Lo conferma l'account social della serie, che ha divulgato ...

Lotta - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...