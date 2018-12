Palermo | conducente autobus aggredito dal branco

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un atto di violenza che ha sconvolto l'intera comunità. Un autista dell'Amat, il servizio diin città, è statoe ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. È accaduto a."Un atto di violenza barbara" come lo ha definito il sindaco diLeoluca Orlando. A ferire l'uomo un gruppo di otto ragazzi che avevano tamponato con l'auto il mezzo di trasporto per poi tentare di aprire il vano motore. È accaduto in pieno pomeriggio, sulla linea 628. A chiamare subito i soccorsi i passeggeri del bus. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Villa Sofia". Sul posto sono giunti anche i carabinieri. I medici hanno da subito riferito che pur essendo molto grave, l'uomo non era in pericolo di vita. Anzi oggi, ad un giorno dall'accaduto, pare da alcune indiscrezioni, che le sue condizioni stiano migliorando.Proseguono, intanto, a ritmo serrato le ...