Londra | amplia il rialzo Rentokil Initial

Londra : amplia il rialzo Ashtead : Grande giornata per Ashtead , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,03%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ashtead rispetto all'...

Londra : amplia l'ascesa Sage : Seduta decisamente positiva per Sage , che tratta in rialzo del 3,42%. Lo scenario su base settimanale di Sage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Londra : amplia il rialzo Ocado : Brillante rialzo per Ocado , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,38%. La tendenza ad una settimana di Ocado è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Londra : amplia il rialzo Rolls-Royce Holdings : Ottima performance per Rolls-Royce Holdings , che scambia in rialzo del 2,61%. Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Londra : amplia l'ascesa Antofagasta : Rialzo per la compagnia mineraria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 ...

Londra : amplia l'ascesa WPP : Seduta decisamente positiva per WPP , che tratta in rialzo del 3,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WPP più pronunciata rispetto all'...