L' esplosione della bolla Bitcoin | un' autopsia

Rieti - l’emozionante saluto dei colleghi al vigile del fuoco morto nell’ esplosione della stazione di servizio : “Il pompiere paura non ne ha…”. L’inno dei vigili del fuoco cantato a squarciagola e poi la salma caricata su un’autoscala scortata dai colleghi per l’ultimo viaggio. Così i colleghi di Stefano Colasanti, il vigile del fuoco morto nell’esplosione del distributore di benzina sulla via Salaria, gli hanno tributato l’ultimo saluto al termine dei funerali nella cattedrale di Santa Maria Assunta, a ...

Rieti - esplosione in via Salaria : il cordoglio del dipartimento della Protezione Civile : Il dipartimento della Protezione Civile esprime il proprio dolore per il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta sulla via Salaria e profondo cordoglio per la morte del Vigile del fuoco deceduto mentre era impegnato nelle attività di soccorso e per la seconda vittima del grave incidente. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, il Capo del dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per ...