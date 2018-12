Il messaggio di fine anno di Mattarella

messaggio di Fine Anno del Presidente - il discorso dalle 20.30 a reti unificate : Quarto Messaggio di Fine Anno per il Presidente Mattarella che questa sera, lunedì 31 dicembre 2018, dalle 20.30 commenterà, come tradizione, l'Anno politico appena trascorso e delineerà i suoi auspici per il Nuovo Anno, che si preannuncia già piuttosto teso e preoccupante per i conti del Paese.prosegui la letturaMessaggio di Fine Anno del Presidente, il discorso dalle 20.30 a reti unificate pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2018 13:30.

Serie C - il messaggio di fine anno del presidente Ghirelli : "Un augurio ? Auguro che il 2019 possa soddisfare i sogni che ognuno di noi porta nel suo cuore. I sogni si realizzano, spesso, a condizione che ci si creda che si possano trasformare in realtà. E poi, la vita è un transito meraviglioso di cui va colto l'essenza" questo è il post pubblicato sul proprio profilo Twitter dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

Michelle Hunziker e il messaggio di fine anno : "Voglio essere ottimista e positiva... Basta lamentarsi!" : Michelle Hunziker ha voluto salutare il 2018 con un lungo messaggio condiviso su Instagram con i suoi oltre tre milioni e 400mila follower. La conduttrice e showgirl svizzera ha invitato tutti coloro che la seguono a dare il proprio contributo per rendere questo mondo un posto migliore.Nella prima parte di questo lungo messaggio ha manifestato la volontà di accogliere questo 2019 con ottimismo e positività, rivolgendosi soprattutto alle

I «gettoni» da 50 mila euro - il messaggio d’addio. Fabrizio Corona torna sulla fine con Asia Argento : Meme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ArgentoMeme Fabrizio Corona e Asia ...

Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour : via GIPHY La cantante di "New Rules" ha appena concluso il tour che l'ha portata a esibirsi in giro per il mondo per un totale di 245 date ! Dua ha voluto ringraziare tutti i fan che sono andati a

Amici - tragica fine del matrimonio tra Cinzia Incorvaia e Francesco Sarcina : il messaggio che spacca il cuore : Una rottura ad Amici di Maria De Filippi : è infatti arrivato al capolinea il matrimonio tra Francesco Sarcina , ex professore del talent-show di Canale 5, e Cinizia Incorvaia , che con l'ex marito

Pete Davidson ha recepito il messaggio di Ariana Grande e non parlerà più della fine della loro storia : "Non è affare di nessuno"