Grillo col nuovo corpo nel suo controdiscorso | Non sono più

Beppe Grillo : "I sogni saranno la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo" : Sono ormai a livelli oltre la perfezione. Non sono più l'Elevato e non so più neanche che anno augurarvi. Io ragiono per secoli, ormai ho diviso la mia mente dal mio corpo. Il mio corpo lo potete vedere, è un sogno e i sogni saranno la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo". Lo afferma Beppe Grillo nel suo contro-messaggio di fine anno in cui l'ex comico compare, in video su facebook, con il volto posizionato su un ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sfrattati - colpo di mano di Grillo : M5s - comanda ancora lui? : Alla fine, almeno a Capodanno, comanda sempre Beppe Grillo. Sarà il guru e fondatore del M5s, con il suo Discorso all'umanità giunto alla ventesima edizione, a "salutare" il popolo grillino a San Silvestro, con il messaggio social contrapposto a quello istituzionale del presidente Sergio Mattarella

Terremoto Catania - Ministro Grillo : ospedale di Acireale “operativo - nessun pericolo” : “Sono stata all’ospedale di Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Nei giorni scorsi c’è stato qualche lievissimo danno a un controsoffitto, come riportato dalle cronache, ed è per questo che sono voluta passare personalmente per vedere la situazione. E’ tutto assolutamente operativo e non ci sono pericoli per pazienti e operatori“, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che si trova in Sicilia ...

Beppe Grillo conferma 4 spettacoli in Calabria a marzo : Non mancheranno le interazioni con il pubblico e le improvvisazioni, come al solito legate agli ultimissimi avvenimenti di cronaca, che rendono ogni sua esibizione unica e atipica. "Insomnia" è uno ...

Cibi scaduti - poca igiene : irregolare una mensa scolastica su tre. Grillo : 'Un film dell'orrore' : I nas hanno ispezionato oltre 200 istituti. 7 mense sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale, sequestrate due tonnellate di alimenti. Trovati anche topi e parassiti -

Aborto - l'appello delle ginecologhe : "Ministra Grillo - garantisca l'applicazione della legge 194" : La petizione delle quattro più importani dottoresse italiane non obiettrici ha già raggiunto 100mila firme: "L'obiezione di coscienza provoca di fatto abbandono e umiliazione della paziente". Hanno già firmato anche Camusso, Boldrini e Idem