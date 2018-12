Vietati i fuochi d' artificio e petardi

Galapagos - Vietati i fuochi d'artificio : Si tratta, ha sottolineato la presidentessa, di "un regalo per l'Ecuador e per il mondo nella prospettiva di una migliore conservazione del patrimonio faunistico". Le Galapagos posseggono specie ...

Galapagos - Vietati i fuochi d'artificio : 6.13 Il governo dell'arcipelago delle Galapagos ha approvato un provvedimento che proibisce d'ora in poi i fuochi pirotecnici usati per l'arrivo del nuovo anno. Lo ha annunciato su Twitter la presidentessa del Consiglio, Tapia Nunez. Si tratta, ha sottolineato la presidentessa, di "un regalo per l'Ecuador e per il mondo nella prospettiva di una migliore conservazione del patrimonio faunistico". Le Galapagos posseggono specie animali uniche e ...