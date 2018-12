TUTELA E SICUREZZA PUBBLICA

[Il retroscena] La sindrome da retromarcia di Salvini : congela il decreto sicurezza. E l'ordine ai prefetti : "TUTELAre i vulnerabili" : Soprattutto al sud si è sviluppata in questi anni - giusto o sbagliato è successo - un'economia parallela che adesso è destinata ad andare in crisi. Le cooperative, al netto di qualche disonesto, ...

Meno vantaggi per i migranti e più TUTELA della sicurezza personale nel Decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

Fondo per chi rottama i tir inquinanti. 'Ma si può fare di più per chi TUTELA ambiente e sicurezza' : L'auspicio è che, oltre alle misure ad hoc, si arrivi a una più complessiva politica di incentivi per coloro che utilizzano mezzi meno inquinanti'. Facebook

Fondo per chi rottama i tir inquinanti. 'Ma si può fare di più per chi TUTELA ambiente e sicurezza' : ... oltre alle misure ad hoc, si possa arrivare a una più complessiva politica di incentivi per coloro che utilizzano mezzi meno inquinanti'. È' questo in sintesi il commento espresso dal vicepresidente ...

Sicurezza e Lavoro : presso il centro Biotech di Merck a Guidonia Montecelio un’intera giornata dedicata alla TUTELA dei dipendenti : Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, conferma il proprio impegno nell’attuare politiche rispettose dei principi di Sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori attraverso un evento che ha coinvolto i circa 380 dipendenti del sito di Ricerca e Sviluppo di Guidonia Montecelio, vero e proprio centro di eccellenza Biotech. Con il claim “BE SAFE: Nothing is worth an accident”, ovvero “Lavorate in Sicurezza: per nessuna ragione ...