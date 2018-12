Sampdoria | Ferrero e la Var | È una partita o un cinema?

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Il Var non può essere il solo protagonista» : Quindi? "Arbitrare è uno dei mestieri più difficili al mondo, ma ho l'impressione che abbiamo perso la naturalezza dello sport" . Tutto sulla Sampdoria Moviola Serie A

Sampdoria - Ferrero : 'Var? Ma è cinema o una partita di calcio?' : Quindi? 'Arbitrare è uno dei mestieri più difficili al mondo, ma ho l'impressione che abbiamo perso la naturalezza dello sport'.

Sampdoria - Ferrero ad Allegri : 'San Culino vi ha aiutato - i miei capelli alla Nainggolan...' : Io l'avevo detto in tempi non sospetti che questo strumento andava a sminuire lo sport più bello del mondo. Il calcio è un'altra cosa'. Nonostante ciò, grande soddisfazione: 'Una partita non mi può ...

Juventus-Sampdoria - Ferrero punge Allegri : il “faccia a faccia” nel post gara : Juventus-Sampdoria, Ferrero ed Allegri si sono incontrati dopo la vittoria bianconera sui doriani con qualche polemica in merito al Var Juventus-Sampdoria ha lasciato uno strascico polemico molto forte. Il gol annullato nel finale a Saponara ha fatto molto discutere, ma il patron doriano Massimo Ferrero ha preso la sconfitta con filosofia, punzecchiando Allegri nel post gara: “San culino vi ha aiutato pure oggi“. Il tecnico ...

Sampdoria - Ferrero show : “se vinciamo contro la Juventus mi taglio i capelli come Nainggolan” : Il presidente della Sampdoria ha rivelato che farà un’acconciatura alla Nainggolan se i blucerchiati dovessero battere la Juventus “Il calcio è spettacolo e anche di fronte alle tragedie bisogna andare avanti. Non si può darla vinta ai facinorosi, andrebbero arrestati. Bisognerebbe autorizzare gli Stuart come agenti di sicurezza e attrezzare gli stadi con delle celle dove chiudere chi crea disordine e violenza negli ...

Sampdoria - Massimo Ferrero alza la voce : “ecco cosa rispondo ai tifosi che mi criticano” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha risposto alle critiche dei tifosi doriani, parlando anche di mercato Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è finito nel mirino delle critiche da parte dei suoi stessi tifosi nelle ultime settimane. Il patron doriano, parlando a gianlucadimarzio.com, ha risposto ai supporters: “Cercheremo di migliorare il cda, per rinforzare la squadra e la società. Resterò io il presidente, ...

Il Tribunale del riesame ha ordinato il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : Il Tribunale del riesame di Roma ha ordinato ieri il dissequestro dei beni sequestrati lo scorso novembre al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altre cinque persone, compresi alcuni suoi familiari, nell’ambito di un’inchiesta del Nucleo Speciale di Polizia

Caso Ferrero – Buone notizie per il presidente della Sampdoria : la decisione del tribunale : Caso Ferrero: il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria Il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal gip il 28 novembre relativo a beni per circa 2,6 milioni di euro del patron blucerchiato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Caso Ferrero – Buone notizie ...

Sampdoria - continua la contestazione contro Ferrero : “fuori dai coglioni” : Massimo Ferrero nel mirino dei tifosi della Sampdoria, tre striscioni molto duri sono stati esposti oggi fuori da Marassi “Indagato per truffa”, “Mancanza di rispetto” e “Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni“. Questi gli striscioni esposti oggi fuori dallo stadio Ferraris. I tifosi della Sampdoria contestano duramente il presidente Massimo Ferrero dopo i recenti fatti che lo hanno visto ...

Sampdoria - le rivelazioni shock del copresidente della Vis Pesaro su Ferrero : Stanno suscitando clamore le dichiarazioni rilasciate da Roberto Bizzocchi, copresidente della Vis Pesaro, in merito al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. I due club intrattengono una partnership di tipo tecnico, ma non ci sarebbero rapporti diretti con l’attuale presidente blucerchiato. Bizzocchi ha dichiarato: “(Ferrero, ndr) Non conta nulla in società, dietro c’è una famiglia importante di Genova che rappresenta il ...

Sampdoria - che accuse a Massimo Ferrero : “non conta nulla nella società - è stipendiato da un’altra famiglia” : Massimo Ferrero sarebbe solo un uomo stipendiato per fare da presidente della Sampdoria, queste le dichiarazioni che fanno scalpore in casa Sampdoria Dichiarazioni davvero clamorose quelle di Roberto Bizzotto, copresidente della Vis Pesaro, in merito alla Sampdoria. La Vis Pesaro è una squadra legata alla società doriana, una sorta di seconda squadra, di filiale del Doria. Proprio per questo le parole di Bizzotto su Massimo Ferrero durante ...