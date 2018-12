Roland Garros | Calendario 2019 | date | programma e orari

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Söderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis - l’Australian Open vara il super tie-break all’ultimo set : in difesa delle maratone resta solo il Roland Garros : La colpa originaria è di Ricardo Alonso González, detto Pancho. Un ragazzone di Los Angeles alto un metro e 91 centimetri che imparò a giocare a Tennis da autodidatta e tra gli Anni 40, 50 e 60 vinse 12 titoli dello Slam. Gonzalez è stato definito da Sport Illustrated “l’uomo che vorresti al servizio per salvare l’umanità”. Grazie alla sua altezza, aveva una battuta micidiale che gli consentiva di non prendere ...

Grand Slam - parte seconda : Roland Garros : ... ma è il bello dello sport, che ci siano storie così. Certo, per Kiraly c'è stato questo incidente di percorso; ma a quanto pare tornerà presto ad allenarsi e sono sicuro che, con le dovute ...

Roger Federer pensa al Roland Garros 2019. Rafa Nadal è tornato ad allenarsi : Dopo una piccola operazione alla caviglia destra e un periodo di vacanza, l'ex numero 1 del mondo, al momento secondo nel ranking Atp alle spalle di Novak Djokovic, ha ritrovato i campi da tennis ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare” : Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il ...

Cecchinato : 'Sto crescendo - voglio il Roland Garros' : BOLOGNA - Ha iniziato la preparazione da soli tre giorni, ma è già pronto per vivere il 2019 da protagonista. La semifinale nell'ultima edizione del Roland Garros ha consacrato Marco Cecchinato nell'...

