Napoli | attacco a Barella in difesa di Allan

Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter : Milik favorito in attacco : Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l'Inter nel Boxing Day italiano, ...

Gazzetta : Napoli-Spal - l’attacco degli azzurri è in crisi : Numeri e sensazioni La Gazzetta dello Sport racconta Napoli-Spal attingendo un po’ al gergo delle esagerazioni giornalistiche. Nel titolo della cronaca, si legge che l’attacco di Ancelotti è «in crisi». In effetti, Mertens e Insigne non vanno in gol in partite di Serie A dal 2 novembre scorso, Napoli-Empoli 5-1. Allo stesso modo, però, gli azzurri hanno realizzato otto reti nelle ultime quattro partite di campionato. Due ...

Napoli - 3 punti con il minimo sforzo : prova monstre della difesa che fa anche le veci di un attacco bello ma fumoso : Il Napoli supera di misura una buona Spal: l’attacco dei partenopei sfiora più volte il gol ma non riesce ad incidere, la rete della vittoria arrivata dalla difesa, perfetta nelle due fasi, con Albiol L’ultima giornata di Serie A prima di Natale regala 3 punti al Napoli sotto l’albero. I partenopei superano di misura, con il risultato di 1-0, una buona Spal capace di difendersi e ripartire rendendosi anche a volte ...

Calciomercato Napoli – Pronto il colpo in attacco per giugno : si studia l’arrivo di Christian Kouamè : Il Napoli studia il mercato di giugno: per l’attacco si sonda il terreno per Christian Kouamè del Genoa L’attacco del Napoli non sembra aver bisogno di aggiunte nel mercato invernale, ma per il mercato estivo la situazione potrebbe essere ben diversa. Il ds Giuntoli ha individuato un profilo davvero intrigante, che unisca gioventù, velocità e buon potenziale in Christian Kouamè. Il giovane attaccante ivoriano, attualmente in ...

Napoli - M5S all'attacco di de Magistris : 'Deleghe ai consiglieri? Abominio' : 'L'assegnazione di deleghe a consiglieri è un abominio giuridico e politico e noi le impugneremo il giorno dopo perché un consigliere ha un ruolo di controllo e di indirizzo e pertanto non può avere ...

Cagliari-Napoli alle 18 La Diretta In attacco c'è Milik - in panchina Insigne - Mertens e Callejon : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Cagliari-Napoli probabili formazioni. Novità in attacco. Meret in panchina : Cagliari-Napoli probabili formazioni. Ancelotti prepara il turnover. Si annunciano Novità in attacco. Meret in panchina, Ospina titolare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti in vista di Cagliari-Napoli . In difesa spazio a Hysaj e Ghoulam in luogo di Mario Rui e Albiol . A centrocampo resta fuori Fabian Ruiz per ...

Napoli - l'attacco si è inceppato : Ancelotti studia le alternative : Prima della sfida in casa del Liverpool il Napoli era andato a segno in diciassette gare su venti, ad Anfield purtroppo per gli azzurri, però, l'attacco si è inceppato. In realtà, già con il Chievo ...

Liverpool-Napoli - le formazioni ufficiali : Mertens e Insigne guidano l’attacco : LIVERPOOL NAPOLI formazioni ufficiali – Gara decisiva della stagione del Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri ad Anfield Road, contro il Liverpool, saranno chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea: la Champions Leaugue. Entrambe le formazioni vengono da un poker rifilato agli avversari in Premier League e in Serie A. […] L'articolo Liverpool-Napoli, le ...

Milik - primo gol di testa; Napoli miglior attacco della Serie A : Napoli-Frosinone, numeri e statistiche Sono 20 partite stagionali per il Napoli; 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 39 in tutte le competizioni, 17 quelli subiti. In campionato, 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 32 gol fatti, 14 subiti Con questo risultato, il Napoli di Ancelotti si porta a tre punti dalla quota raggiunta l’anno scorso da quella di Sarri alla 15esima giornata (35 punti contro 38). Con le quattro ...

L’attacco del Napoli ha numeri da primato (ma un solo gol su calci da fermo) : Un mese dopo Come ad ogni sosta del campionato, ecco un recap statistico sul gioco del Napoli, sulle attitudini tattiche della squadra di Ancelotti. Rispetto al nostro ultimo pezzo sulla fase offensiva – pubblicato il 13 ottobre -, gli azzurri hanno giocato 6 partite, con tre vittorie e tre pareggi. I gol fatti sono stati 14, quelli subiti sono stati 6. Come detto, in questo pezzo analizzeremo la fase offensiva, e per la prima volta ...

Rifiuti - Fico all'attacco : "Da Salvini uno schiaffo a Napoli e alla Campania" : 'Vi assicuro che in questa regione non si farà neanche un inceneritore'. Dopo lo scontro di ieri tra Di Maio e Salvini , adesso interviene il presidente della Camera. Che prende le parti del grillino ...

