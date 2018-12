Manovra | Renzi | da M5S tasse | ridicola retromarcia con Ue e condono

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : 'Vi ricordate Matteo Renzi?' : Nel mirino di Licia Ronzulli , dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte . La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: 'Il premier Conte fa un ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Renzi attacca Lega e M5s : “Avete truffato gli italiani” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci ...

Manovra - Renzi accusa Lega e M5s : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

Manovra - la renziana Bellanova vs Casellati : “Mi dice ‘zitta’ - linguaggio machista”. E la presidente : “Rispetti gli altri” : Scontro al termine della seduta sulla Manovra, dopo lo slittamento del voto di fiducia, tra la renziana Teresa Bellanova e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad attaccare è stata la sentrice dem, richiamata più volte in Aula, anche nei giorni passati dalla stessa Casellati. “Lei è la prima donna a presiedere il Senato e mi ha detto di ‘stare zitta‘, perché ‘disturbo sempre’, ...

Manovra - Renzi : 'In Senato situazione surreale - scene mai viste' : "situazione surreale qui in Senato. La maggioranza ancora non sa come cambiare la legge di bilancio. Continui ritardi e scene mai viste nella storia repubblicana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ...

Manovra - Bagnai (Lega) : “Dopo le elezioni in Ue cambierà la musica”. E Renzi ride tra i banchi del Pd : Durante la discussione in aula al Senato sulla Legge di Bilancio, in attesa del maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia, dai banchi della maggioranza Alberto Bagnai ha difeso la Manovra: “Quello che dà fastidio alle istituzioni europee non è il 2,4% ma è il deficit di subalternità. Con le prossime elezioni cambierà la musica lassù e la prossima Manovra verrà discussa con interlocutori più attenti alle esigenze ...

Berlusconi e Renzi in coro : “Manovra scritta da Bruxelles” : La manovra è stata accettata ma non mancano le critiche. Questa volta arrivano direttamente da Berlusconi e da Renzi “La Manovra la sta scrivendo l’Europa, la stanno scrivendo a Bruxelles, alla faccia dei sovranisti”. Lo ha detto Silvio Berlusconi lasciando il Senato dopo il brindisi con il gruppo azzurro a palazzo Madama. Tra i Cinque Stelle c’e’ un disagio sempre più forte: il governo non durerà oltre gennaio. ...

Manovra - Renzi ironizza : “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su Conte : “Attenzione - è in ritardo…” : Matteo Renzi, collegato in diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, ironizza sul governo M5s-Lega: “Sono qui perché oggi Giuseppe Conte dovrà intervenire in Senato. Aspetta la mail da Bruxelles, dove è stata scritta la Manovra”. Poi, a un certo punto, la battuta sul presidente del Consiglio: “Attenzione, è in ritardo…”. L'articolo Manovra, Renzi ironizza: “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su ...

Manovra - Matteo Renzi : “Truffa scandalosa ai danni degli italiani - il conto lo paga la gente” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca la maggioranza di governo per tutte le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute con la legge di Bilancio: "La truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa. Vi hanno raccontato balle su balle e adesso il conto lo paga la povera gente", scrive su Facebook.Continua a leggere

Renzi : “Mancano 14 giorni al termine e non abbiamo la Manovra - una cosa mai vista” : "Mancano 14 giorni al Capodanno e nessuno conosce quale sia davvero la legge di bilancio. È una cosa MAI vista. Faccio un appello ai parlamentari della maggioranza. A quei parlamentari che ci guardano imbarazzati perché si rendono conto di quello che sta accadendo ma cercano di minimizzare. Smettete di farvi trattare da spettatori e passacarte. Voi non siete le majorette di Salvini e Di Maio. Avete una dignità. Mostratela, se vi riesce", ha ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...