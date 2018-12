Fiducia alla Manovra tra urla e proteste

Fiducia alla Manovra - è ancora bagarre : Sit-in dei Dem con cartelli rossi: legge contro il popolo». Berlusconi lancia i gilet azzurri: «basta tasse, ora in piazza».

Manovra - il governo ottiene la Fiducia alla Camera : 327 favorevoli. Fi in Aula con i gilet azzurri. Il Pd : “Premiati i furbi” : Accuse, contraccuse, gilet azzurri indossati prima in Aula e poi davanti a Montecitorio con la promessa di portarli in piazza a gennaio. La discussione sulla legge di Bilancio finisce come era iniziata. Le opposizioni attaccano Lega e M5s per l’iter verso l’approvazione e i contenuti, il governo tira dritto e incassa la fiducia con 327 voti favorevoli. Le nuove proteste producono l’effetto di ritardare nuovamente i lavori, con ...

Manovra - semaforo verde della Camera alla Fiducia con 327 sì : Dopo le tensioni e le polemiche di ieri in Aula, oggi il sit in del Pd in piazza Montecitorio per protestare contro la Manovra «approvata a scatola chiusa». Nel pomeriggio la protesta dei deputati Dem contro il presidente Fico. Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli. Berlusconi: a gennaio gilet azzurri in piazza. La Lega: ridicolo e inspiegabile l’atteggiamento degli Azzurri...