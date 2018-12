Ascolti TV | Sabato 29 dicembre 2018 Non c’è più religione 17 4% | Io e Lucio 10 9%

davidemaggio

: Ascolti tv sabato 29 dicembre 2018 - GLI INFORMATI - - Glinformati : Ascolti tv sabato 29 dicembre 2018 - GLI INFORMATI - - GIOURSO : RT @MasterAb88: Nonostante la giornata di campionato tutta al sabato, affondano gli ascolti dei programmi sportivi di Rai2. #quelliche al 5… - MasterAb88 : Nonostante la giornata di campionato tutta al sabato, affondano gli ascolti dei programmi sportivi di Rai2.… -

(Di domenica 30 dicembre 2018)DallaSu Rai1 il film Non c’è piùha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 lo speciale Io &– Dalla Morandi solo 30 anni fa ha raccolto davanti al video 2.341.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Big Hero 6 ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Olè ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 C’era una volta in America ha raccolto davanti al video 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%. Su Rete4 What Women Want - Quello che le donne vogliono totalizza un a.m. di 868.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Assassinio sul palcoscenico ha registrato 459.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 La scelta di Jessica ha raccolto 466.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la terza puntata del documentario con Matteo Renzi Firenze Secondo Me ha ottenuto ...