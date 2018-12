Arance | la marmellata con le bucce

Ricetta facile per marmellata di Arance : In inverno si dice che mangiare cibi arancioni faccia bene, allora abbiamo la scusa per divorare un po’ di marmellata di arance e anche per imparare a prepararla con le nostre mani. Non so se si tratta di una diceria, oppure se il fatto dei cibi arancioni abbia basi scientifica, ma essendo molto golosa di marmellata, anche di quella di arance, non sono andata ad indagare preferendo dedicare il mio tempo alla sua preparazione. Ho scoperto che si ...