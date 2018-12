Xylella | con una raccolta fondi creata serra su cultivar resistenti

Xylella - l ira M5S contro la Lega 'Eradicano gli ulivi secolari' : Ma Lello Ciampolillo, non ci sta: 'La scienza ha dimostrato che l'unica cura veramente utile è la buona agricoltura, che consente agli alberi di essere resistenti al batterio', insiste su facebook. ...

Xylella - la svolta del ministro Centinaio : "Basta santoni - ci vuole la scienza : o il rischio contaggio sarà enorme" : Presentato in commissione il piano di emergenza per salvare gli ulivi e l'economia pugliese. Le risorse complessivamente ammonteranno a quasi 100 milioni: "Necessario un cambio di passo"

Xylella - il ministro Centinaio : "Basta con i santoni che benedicono gli ulivi. E' emergenza nazionale : accellerare le eradicazioni" : "La magistratura collabori e non intralci il piano. Penso vada sanzionato chi ostacola la rimozione delle piante infette con idee strane"

Xylella - consigliere Pd aggredito sui social dopo denuncia : Ma mentre ciò risulta agli atti, vengono condivisi dalla stessa compagnia di scienziati dell'anti-scienza link taroccati, ove il titolo dice 'Xylella, la cura Scortichini funziona a Cannolè ma se ...

Xylella - Amati : «Grido l'accusa nei confronti di tutti i santoni» : ... e dal 2013 mi hanno regalato accuse, contumelie, velate minacce e pure sofferenze, solo perché ascoltavo la scienza e urlavo inascoltato il pericolo di questo prevedibile esito. E poi c'è la pagina ...

Puglia - la Xylella avanza : “perso tempo con teorie fantascientifiche” : “Il ritrovamento di ulteriori 75 focolai in provincia Brindisi, ed in particolare nei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno e Ceglie Messapica, conferma quello che noi diciamo da diversi anni, ovvero che la Xylella non avrebbe atteso i tempi della giustizia, della politica e della burocrazia. Tempi in molti casi rallentati anche proprio da teorie fantascientifiche e senza alcun fondamento che non hanno fatto altro che creare disinformazione ...

Xylella - Emiliano : “Consegnati i primi ulivi ‘resistenti'” : “Oggi è una giornata importante e di speranza per la nostra agricoltura, ma soprattutto per la rinascita di un territorio, quello salentino, duramente colpito in questi anni dalla Xylella fastidiosa”. Lo hanno detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, commentando la prima consegna a 160 produttori di circa 11 mila piante di ulivo della ...

Xylella : il Consiglio della Puglia boccia l’istituzione Arxia : La gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia non si avvarra’ piu’ dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura. L’Arxia, prevista dalla normativa regionale del marzo 2017, e’ stata infatti affossata oggi dal Consiglio regionale della Puglia con un voto segreto che ha fatto decadere l’intero disegno di legge istitutivo dell’agenzia. E’ ...