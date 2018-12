Spaghetti alla nerano

cosacucino.myblog

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ingredienti350 gr di4 di zucchine 250 gr di provolone 1 spicchio di aglio olio di oliva sale pepe burroPreparazioneMondate le zucchine e tagliatele a rondelle abbastanza sottili. Figgetele un po’ per volta in abbondante olio di oliva caldo.Man mano che si dorano, scolatele con una schiumarola, e mettetele in una ciotola alternando gli strati delle diverse “fritte” con dei fiocchetti di burro. Una volta pronte le zucchine, grattugiate grossolanamente il provolone.Fate dorare uno spicchio d’aglio con un po’ d’olio in un’ampia padella antiaderente, quindi eliminate l’aglio e aggiungete la pasta, scolata ben al dente (conservate un paio di mestoli dell’acqua di cottura), e le zucchine.Fate insaporire per un paio di minuti, quindi aggiungete il formaggio.Aggiungete un ...