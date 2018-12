Sci : donne - Shiffrin vittoria da record : Per Della Mea primi punti in coppa del mondo. Prossima tappa di Coppa del mondo l'1 gennaio a Oslo con uno slalom parallelo.

Sci di fondo – Tour de Ski : Pellegrino in finale nella sprint di Dobbiaco - tra le donne qualificata anche la Brocard : Via al Tour de Ski, Pellegrino in finale con il quarto tempo nella sprint di Dobbiaco, avanti anche Zelger, Nizzi e De Fabiani. Tra le donne qualificate Laurent e Brocard Federico Pellegrino si è qualificato con il quarto tempo alle finali della sprint in tecnica libera di Dobbiaco, primo appuntamento del Tour de Ski. L’azzurro ha completato il percorso da 1,3 km in 2’19″09 a 2″23 da Johannes Klaebo e dietro ai ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2018 in DIRETTA : nella sprint qualificate Laurent e Brocard tra le donne - avanti Pellegrino - Zelger - Nizzi e De Fabiani al maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara del Tour de Ski: a Dobbiaco si parte con una sprint in tecnica libera. Tra i protagonisti al maschile ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con il numero 19, mentre vedremo come si difenderanno con il 27 Francesco De Fabiani, con il 35 Maicol Rastelli, con il 71 Dietmar Noeckler e con l’86 Giandomenico Salvadori. Tra le donne è arrivato il forfait dell’ultimo ...

Sci : Cdm donne 19-20 gennaio a Cortina : Un evento che rappresenta una tappa fondamentale verso i Campionati del Mondo di sci alpino 2021 che si terranno nel capoluogo ampezzano, simbolo delle Dolomiti. Saranno così le donne jet dello sci ...

Sci di fondo - i precedenti dell’Italia al Tour de Ski. Pellegrino a podio da sei anni nelle sprint - le donne aspettano dal 2011 : La storia dell’Italia al Tour de Ski qualche soddisfazione l’ha regalata, ma senza mai arrivare al successo complessivo. Dalla stagione 2006-2007, quella in cui si è inaugurato questo particolare evento in forma di corsa a tappe, sono state soprattutto le donne a fare le cose migliori, finché sono state competitive Arianna Follis e Marianna Longa, mentre l’unico uomo a regalare risultati importanti in termini di classifica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia tra il positivo Federico Pellegrino e i buoni segnali delle donne : Settimana di pausa per la Coppa del Mondo di sci di fondo, in attesa del Tour de Ski (che ha già fatto registrare la defezione di Therese Johaug). Mentre l’agonismo attende di mostrarsi di nuovo al Mondo il 29 dicembre a Dobbiaco, c’è la possibilità di riflettere su quella che è stata finora la stagione dei fondisti italiani. Non si può non partire dalle prestazioni di Federico Pellegrino, ancora una volta in piena battaglia con ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia tra un Federico Pellegrino positivo e i buoni segnali delle donne : Settimana di pausa per la Coppa del Mondo di sci di fondo, in attesa del Tour de Ski (che ha già fatto registrare la defezione di Therese Johaug). Mentre l’agonismo attende di mostrarsi di nuovo al Mondo il 29 dicembre a Dobbiaco, c’è la possibilità di riflettere su quella che è stata la stagione dei fondisti italiani. Non si può non partire dalle prestazioni di Federico Pellegrino, ancora una volta in piena battaglia con Johannes ...

Sci - Cdm donne : Shiffrin domina anche nello slalom - Costazza nona : COURCHEVEL - Mikaela Shiffrin ancora protagonista a Courchevel. La statunitense concede il bis e centra la cinquantesima vittoria in carriera in coppa del mondo, la settima di questa stagione. La campionessa americana, che ieri si era imposta in gigante, sale sul gradino più alto del podio anche nello slalom odierno. Dopo avere chiuso al comando la ...