Salvini respinge l' ipotesi rimpasto | La squadra non si tocca

Salvini contro garante della privacy che respinge la dicitura madre e padre sui documenti : La crociata di Salvini contro i mulini a vento della modulistica per la richiesta del rilascio del documento di identità per i cittadini minorenni, rischia di diventare un nodo allo stomaco nei piani del leader leghista di normalizzazione dello Stato. Mai nascosti, infatti, sono stati i sentimenti del ministro degli Interni, nei confronti delle “famiglie non naturali”, un bambino infatti non può nascere da due papà o due mamme, quindi è giusto ...