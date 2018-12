Lazio | col Torino meglio pareggio che peggio

romadailynews

(Di sabato 29 dicembre 2018), colche– Giocare tre partite in sette giorni non è facile per nessuno. Inzaghi e Mazzarri però sono riusciti nel miracolo di mettere in campo due squadre combattive, anche se nel finale, per la stanchezza e per un diffuso nervosismo, hanno costretto l’arbitro Irrati a estrarre uno dopo l’altro cartellini gialli e rossi.È finita in un, che scontenta tutte e due le squadre. Ilha segnato per primo con un rigore regalato da Marusic, in giornata nervosetta, a Belotti, uno che ormai segna solo su rigore. Una trattenuta del laziale in area e il granata ha trasformato.Nel secondo tempo, ladà l’anima per raggiungere ile ci riesce al 62’ con un capolavoro di Milinkovic Savic. Bentornato Sergei!Il pari non contenta nessuno e le occasioni non mancano. De Silvestri prende due legni, Immobile spreca un paio ...