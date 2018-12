Giro di Lombardia 2019 | data | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di sabato 29 dicembre 2018) La Classica delle Foglie Morte, lo spettacolo d’autunno. Ildiè l’ultima Classica Monumento della stagione, l’appuntamento che praticamente va a chiudere il circuito World Tour. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla bellissima sfida tra Thibaut Pinot, poi in trionfo, ed il plurivincitore Vincenzo Nibali: chi riuscirà a succedere al transalpino? Andiamo a scoprire laed ildella manifestazione, con il palinsesto TV.diSabato 12 ottobrePartenza ore 11 Arrivo ore 17 circaDiretta TV su Rai Sport ed Eurosport, streaming su Rai Play, SkyGo ed Eurosport Player.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Pier Colombo